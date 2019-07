Am Dienstag zeigte sich die Beule in der Oberfläche der Siegburger Straße.

Am Mittwoch klafft das Loch am Mittelstreifen.

Bonn. Erst war es nur eine Beule, die den Straßenbelag in Beuel krümmte. Inzwischen schützt eine Absperrung rund um ein tellergroßes Loch die Autofahrer. Ursache ist wohl ein defekter Kanal-Hausanschluss.

Von Anja Wollschlaeger, 03.07.2019

GA-Leserin Emily Kramer staunte nicht schlecht, als sie am Mittwoch eine deutliche Delle in der Mitte der Siegburger Straße in Beuel ausmachte. In Höhe von Haus Nummer 22 wölbte sich die Fahrbahndecke ganz deutlich nach unten.

Kurz darauf sicherte auch schon die Polizei die Gefahrenstelle auf der Straße ab. Wie Polizesprecher Robert Scholten bestätigt, hatten Polizisten auf dem Weg zu einem Einsatz das tiefe Schlagloch gesehen und eine weitere Streifenbesatzung informiert. Doch, wie konnte es zu der Absenkung kommen?

Die Antwort gibt das städtische Presseamt, nachdem Mitarbeiter des Tiefbauamtes aufgrund der Information durch die Polizei an Ort und Stelle waren. Offenbar, so die Stadt, sei dort ein Kanal-Hausanschluss defekt und hat die Straße unterspült. Der Schaden soll demnach behoben werden, jedoch ist noch nicht klar, ob der Hauseigentümer selbst einen Unternehmer beauftragt oder die Stadt ihm die Kosten in Rechnung stellt. Laut der Mitteilung der Stadt ist der Hauseigentümer für diesen Teil des Abwassernetzes bis zum Kanal zuständig.