Straßenbahnübergänge in Oberkassel

Der für den Autoverkehr gesperrte Übergang an der Alsstraße in Oberkassel. Rechts im Vordergrund der bei der SWB verantwortliche Betriebsleiter Christian Burk.

Oberkassel. Seit einer Woche ist der Bahnübergang an der Alsstraße in Oberkassel für den Autoverkehr gesperrt. Der Grund: Erneuerungen der technischen Einrichtungen für einen gesicherten Übergang über die Stadt- beziehungsweise Straßenbahngleise.

Von Rainer Schmidt, 28.06.2017

Umleitungen für den Autoverkehr sind ausgeschildert. Radfahrer und Fußgänger können den Übergang unter Beachtung der Verkehrszeichen und Einhaltung der Wegführung benutzen. Nur so können die Fußgänger den jeweils gegenüberliegenden Bahnsteig erreichen, ohne einen weiten Umweg in Kauf nehmen zu müssen.

Christian Burk ist Betriebsleiter bei den Stadtwerken und unter anderem zuständig für sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb. „Das hier sind planmäßige Arbeiten, die wir durchführen“, erklärt er. „Wir haben ein länger aufgelegtes Projekt zur ‚vorbeugenden Instandhaltung‘ und erneuern sukzessive Altanlagen aus den 80er Jahren, wo wir inzwischen Schwierigkeiten haben, Ersatzteile zu bekommen.“ Der Umbau eines Bahnübergangs wird im Schnitt mit 180 000 Euro kalkuliert. Planmäßig deshalb, weil die SWB nicht vor dem Problem stehen möchte, kurzfristige Ausfälle zu haben. Bei diesen Arbeiten wird alles an Anlagentechnik, was zu einem Bahnübergang gehört, ausgetauscht.

Überquerungstechnik nicht an Unfällen schuld

Dazu gehören die Antriebe der Schrankenbäume, die Schrankenbäume selber sowie die Lichtzeichen für den Individualverkehr. Dazu gehört aber auch die Technik im Hintergrund in den Schaltkästen. „Dort stellen wir, vereinfacht ausgedrückt, von analoger Technik auf digitale Technik um“, ergänzt Burk. Teilweise werden auch die Andreaskreuze neu positioniert oder neue Signalstandorte festgelegt, wenn erforderlich gibt es auch neue Fahrbahnmarkierungen. Burk betont, dass diese Arbeiten nichts mit Unfällen zu tun haben, bei denen Fußgänger in den letzten Jahren zu Schaden gekommen sind. Bei diesen Unfällen sei nie die Überquerungstechnik der Grund gewesen.

Während dieser Bauphase erhalten die Fahrer der Bahnen besondere Zeichen: Sie müssen kurz vor dem Übergang anhalten, den Übergangsbereich in Augenschein nehmen und sie dürfen erst danach mit einem Klingelzeichen mit mäßiger Geschwindigkeit weiterfahren. Für diese Arbeiten wird bei einem einfachen Übergang eine Bauzeit von einer Woche kalkuliert. Am Ende der Bautage wird der Umbau von Christian Burk für die SWB und einem externen Sachverständigen abgenommen. Bei der Alsstraße, deren Umbau inzwischen weitestgehend abgeschlossen ist, verzögert sich die Abnahme bis voraussichtlich Freitag, 30. Juni.

Der Bahnübergang an der Zipperstraße in Oberkassel wird vom 3. Juli bis voraussichtlich 14. Juli umgebaut und deshalb für den Verkehr geschlossen werden. Der Umbau dort dauert etwas länger, da hier die Straßenführung mit drei Straßen komplizierter ist als in der Alsstraße.