Nach Überfall in Bonn

Beuel. Es dauerte gerade einmal rund zehn Stunden, bis einem Tankstellenräuber offenbar so sehr das schlechte Gewissen plagte und er sich nach seinem Überfall selbst der Polizei stellte. So geschehen am Samstagmorgen in Beuel

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.11.2017

Der junge Mann hatte am Freitagabend gegen 21.40 Uhr eine Tankstelle an der St. Augustiner Straße betreten und aus dem dortigen Kühlschrank eine Bierflasche entnommen. Statt diese jedoch zu bezahlen, nutzte er sie als Waffe und bedrohte den Kassierer. Sollte der Tankstellenmitarbeiter ihm nicht die Einnahmen aus der Kasse sofort aushändigen, würde er ihm die Flasche über den Kopf schlagen, drohte er dem Angestellten.

Dieser händigte dem Räuber daraufhin einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag aus, mit dem der Täter zu Fuß in Richtung Gartenstraße flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb zunächst ohne Erfolg.

Gegen 8 Uhr am Samstag löste sich der Fall dann aber von ganz alleine. Denn sehr zur Verwunderung der Polizisten tauchte der 18-jährige Täter auf der Polizeiwache in St. Augustin auf, um sich selbst der Tat zu bezichtigen. Wie zum Beweis seiner Tat übergab der junge Mann den Beamten auch gleich die Beute.

In Absprache mit der Bonner Kriminalwache wurde der Räuber vorläufig festgenommen und nach Bonn transportiert. Was zu der plötzlichen Reue führte, ist bislang nicht bekannt. Und auch nicht, ob der "Selbststeller" im Anschluss einem Haftrichter vorgeführt wird. Dies soll erst nach Abschluss der umfangreichen Ermittlungen entschieden werden.