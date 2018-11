Abschluss des Festivals

Foto: Stefan Hermes

"Wir stehen in Deutschland gerade in dem Zwiespalt, wohin es in Zukunft gehen könnte. Die momentane Situation geht in eine Richtung, die mir Sorgen macht. Doch so ein Abend wie heute, an dem so viele junge engagierte Menschen teilnehmen und sich äußern, gibt mir die Hoffnung, dass es auch positiv weitergehen kann.", Carina Krey, 17, Integrierte Gesamtschule Beuel