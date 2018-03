Beuel. Bei der Nacht der Legenden feiern die Sunny Skies am Samstag im Beueler Zeughaus mit über 100 Gästen eine Party. Gaststätte Adler und Brückenforum-Chef Jürgen Harder sind Mitveranstalter.

Von Leif Kubiak, 19.03.2018

„Let it rain“ von Amanda Marshall hieß eine der Nummern, die die Sunny Skies am Samstagabend anstimmten. Und Regen wäre den Veranstaltern des Beueler Frühlingsfestes und der Oldtimer-Rallye „Beuel Classics“, die schließlich abgsagt wurde, sicherlich doch lieber gewesen als der Schneefall. Bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt fanden es die Beueler offenkundig in beheizten Räumen angenehmer. Sie versammelten sich im Zeughaus der Stadtsoldaten: Rund hundert Gäste der mittlerweile vierten „Beueler Nacht der Legenden“ empfingen die Urgesteine der Bonner Musikszene mit einem Begeisterungssturm.

Im Gegensatz zum Frühlingsfest draußen geriet das Konzert zum Publikumsmagneten. Nachdem die Nacht der Legenden drei Jahre erfolgreich an mehreren Orten gelaufen sei und sich zu einem festen Bestandteil des Frühlingsfest-Wochenendes entwickelt habe, wollte man sich vergrößern, erläuterte Werner Koch am Rande des Konzerts. Daher habe man in diesem Jahr auch mit der Gaststätte Adler und Brückenforum-Chef Jürgen Harder zwei Partner ins Boot geholt; ab dem nächsten Jahr soll die Veranstaltung dann im Brückenforum steigen.

Den meisten Gästen musste man die Sunny Skies nicht lange vorstellen. Bonns älteste Coverband gibt es in wechselnder Besetzung seit 1972. Neben Mitgründer Rope Schmitz standen am Samstagabend noch die Leadsänger Harry Braun und Babsi Nitsche sowie Marvin Philippi am Bass, Jan Palkoska am Schlagzeug, Martin Behr an der Leadgitarre und Andreas Rochnia am Keyboard auf der Bühne. Auf der Setlist stehen Rock- und Pophits der vergangenen 50 Jahre von Golden Earring über Queen, AC/DC oder Status Quo bis hin zu Pink. Nach dem Konzert sorgte dann DJ Ronaldo dafür, dass die Gäste bis tief in die Nacht weiterfeiern konnten. Die weiteste Anreise hatte wohl Klaus Reinhard: „Ich bin mit meiner Partnerin in meinem alten Mercedes aus meiner Wahlheimat Heilbronn hergekommen“, berichtete der Rechtsanwalt und ehemalige Studienkollege von Veranstalter Werner Koch. Spätestens in zwei Jahren, wenn sein Gefährt offiziell ein Oldtimer ist, will er wiederkommen und dann nicht nur an der Nacht der Legenden, sondern auch an den Beuel Classics teilnehmen.