Bagger beschädigt Leitung

Beuel. Ein Bagger hat am Morgen bei Bauarbeiten in Beuel Mitte eine Stromleitung beschädigt. Es kommt daher im Stadtgebiet derzeit zu Stromausfällen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.07.2018

In Teilen von Beuel ist am Montagvormittag der Strom ausgefallen. Wie die Stadtwerke mitteilen, hat gegen 10.05 Uhr ein Bagger eine Stromleitung beschädigt. Die Stromversorgung in Beuel Mitte ist daher derzeit unterbrochen.

Ein Team der BonnNetz arbeitet daran, die Stromversorgung wieder herzustellen. Wie lange die Störung andauert, ist unklar.