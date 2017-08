Trafostation gestört

Beuel. Für 47 Minuten war Holzlar am Dienstagmittag ohne Strom. Ausgangspunkt der Störung war eine Trafostation am Ennerter Sportplatz.

Von general-anzeiger-Bonn.de, 29.08.2017

Um 12:12 Uhr fiel in Holzlar der Strom aus - der Stadtteil stand für eine gute Dreiviertelstunde ohne Strom da.

Ursache war laut SWB ein Kurzschluss in einer Trafostation am Ennerter Sportplatz. Was lokal begann führte im Stromnetz gleich zu einem größeren Ausfall. Insgesamt fielen 17 Ortsnetzstationen aus.

Techniker sorgten vor Ort für die Wiederversorgung. Was genau der Grund für den Kurzschluss war, stand am Mittag noch nicht fest.