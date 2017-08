Defekt in Umspannwerk

Beuel. Wegen eines Fehlers in einem Umspannwerk fiel in der Nacht zu Dienstag der Strom in Geislar und Vilich-Müldorf aus. Mitarbeiter der Stadt rückten aus und konnten das Problem schnell wieder beheben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.08.2017

Um kurz nach Mitternacht waren Geislar und Vilich-Müldorf zeitweise ohne Stromversorgung: Gegen 0.16 Uhr sorgte ein Fehler in einer Umspannanlage für einen Stromausfall in den beiden Stadtteilen. "Schuld war das Auslösen einer Sicherung", teilte ein Sprecher der Stadtwerke auf Anfrage mit.

"Die Sicherung war in der Umspannanlage verbaut, die den Strom in verschiedene Spannungstufen transformiert", so der Sprecher. Kurz nach dem der Strom ausgefallen war, kümmerten sich die Techniker der Stadtwerke um das Problem. Ihnen gelang es, die Anlage durch Schalten wieder vollständig in Betrieb zu nehmen. Nach etwa einer Stunde floss der Strom wieder.