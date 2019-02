Liveblog: Fliegerbombe in Bonn-Beuel gefunden

Beuel. In Bonn-Geislar ist am Freitag eine Fliegerbombe gefunden worden. Menschen im Umkreis von 500 Metern müssen ihre Häuser verlassen. Die A59 und die B56 werden zeitweise gesperrt, auch die Linie 66 ist betroffen. Wir berichten im Liveblog.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.02.2019

Nach dem Fund einer 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe in Geislar werden zur Entschärfung Häuser evakuiert. Das teilte die Stadt Bonn auf GA-Nachfrage mit. Demnach müssen Anwohner am Freitag im Umkreis von 500 Metern ihre Häuser verlassen. Gegen 19 Uhr soll mit den Evakuierungen begonnen werden. Polizei und Feuerwehr sollen die Anwohner vor Ort informieren. Die Entschärfung der Bombe soll gegen 21 Uhr stattfinden.

Darüber hinaus soll es im Umkreis von weiteren 200 Metern einen sogenannten Luftpuffer geben. Anwohner sollen in diesem Bereich in ihren Häusern bleiben und dürfen diese nicht verlassen. Dort sollten sie sich am besten auf der von der Fundstelle abgewandten Hausseite aufhalten. Seit 20.45 Uhr wurde die A59 zwischen der Anschlussstelle Pützchen und dem Autobahndreieck Bonn-Nordorst sowie die B56 im betroffenen Teilabschnitt gesperrt. Außerdem wird der Bahnverkehr der Stadtbahnlinie 66 während der Entschärfung unterbrochen.

Wir berichten im Liveblog