Neue Bauprojekte im Gewerbegebiet Beuel-Ost

Im Dreikaiserjahr 1888 legte August Wilhelm Andernach an der Maarstraße den Grundstein für seine Firma. Das Dachbaustoffwerk expandierte schnell, eröffnete Niederlassungen im französischen Calais und in Brüssel. Bis zur dritten Generation entwickelte sich das Familienunternehmen zu einem der größten Industriebetriebe im Bonner Raum. In seiner Blütezeit beschäftigte die Firma 350 Mitarbeiter in Beuel. Großbrände in den Jahren 1934, 1972 und 1995 vernichteten immer wieder das Beueler Werk. Alle drei Feuer überstand der Familienbetrieb. 1949 wurde die Kennedybrücke mit Awa-Baustoffen isoliert. Trotz des wirtschaftlichen Erfolgs – in den 1980-er Jahren setzte Andernach rund 150 Millionen D-Mark jährlich um – blieb die Firma ein Familienunternehmen. 1994 starb Gert Andernach, der letzte Firmenchef der Familie. 2003 stellte das Unternehmen in Folge der Baukrise einen Insolvenzantrag. Das kanadische Unternehmen Iko übernahm Awa aus der Insolvenzmasse und schloss am 31. Dezember 2008 die Werkstore in Beuel. Iko beschäftigt heute noch sieben Mitarbeiten am Standort Maarstraße, die eine Art technischen Service für andere Iko-Werke darstellen.