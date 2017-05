Sanierung an der Gesamtschule Beuel

BEUEL. Die Dreifach-Sporthalle an der Beueler Gesamtschule muss saniert werden. Umfassende Arbeiten an Heizungs- und Lüftungsanlage, Dach und Boden stehen an.

Von Anke Vehmeier, 30.05.2017

Athleten und Schulsportler müssen draußen bleiben: So sieht die Situation derzeit an der Gesamtschule Beuel aus. Wo sonst Fußballer und Judoka trainieren, sind seit ein paar Tagen die Bauarbeiter aktiv. Denn an der Siegburger Straße wird die große Dreifach-Sporthalle einschließlich Umkleidetrakt bis voraussichtlich Juli 2018 umfangreich saniert.

Eine Nutzung durch Vereine und Schulsport ist in diesem Zeitraum nicht möglich. „Die Sanierung umfasst die Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage einschließlich neuer Deckenstrahlheizung und Beleuchtung. Außerdem erfolgen eine Dachsanierung, die Erneuerung des Sportbodens und des Prallschutzes sowie ein Austausch der Tribünen“, sagt Marc Hoffmann, Vizesprecher der Stadt Bonn. Zudem wird auch ein Teil der Sportgeräte neu beschafft.

Für die Schulleitung der Gesamtschule Beuel bedeutet die Großbaustelle eine große logistische Herausforderung, um den Schulsport auch in den 18 Monaten Bauzeit zu gewährleisten. „Mit den Vorüberlegungen haben wir etwa vor einem Dreivierteljahr begonnen. Dazu gehörte zum Beispiel, welche alternativen Sportangebote wir machen können und wie die Schüler zur Ausweichsportstätte transportiert werden können“, sagt Rainer Winand, Schulleiter der Gesamtschule Beuel.

Gemanagt werden mussten geänderte Stundenpläne für 36 Klassen der Sekundarstufe 1 plus drei Oberstufenjahrgänge. „Die kleine Sporthalle können wir weiter nutzen. Sie bietet jeweils Platz für eine Klasse. So wurde uns von der Stadt die Erwin-Kranz-Halle als Ersatz zur Verfügung gestellt“, sagt Birgit Walter, zukünftige stellvertretende Schulleiterin ab dem neuen Schuljahr.

Schul- und Vereinssport muss ausweichen

Sie hat gemeinsam mit einer Kollegin die gesamten Stundenpläne angepasst. Denn das Fach Sport wird an der Gesamtschule Beuel in jeder Jahrgangsstufe drei Stunden in der Woche unterrichtet. „So wird bei den älteren Schülern eine Doppelstunde Sport in der Erwin-Kranz-Halle unterrichtet und die Einzelstunde können die Lehrer individuell gestalten, etwa auf der Außenanlage der Schule oder in der Aula, aber zum Beispiel auch mit Inhalten wie Yoga im Klassenraum“, erklärt Walter.

Für die jüngeren Klassen haben die Lehrerinnen eine Lösung erarbeitet, dass sie alle drei Sportstunden an einem Tag haben, um den Transport unkomplizierter zu machen. „Unsere Schüler sind ziemlich flexibel und pflegeleicht. Sie freuen sich auf eine neue Halle und sind gespannt“, sagt Walter. Die Dreifach-Sporthalle war im Zuge des Schulbaus errichtet und 1978 eingeweiht worden. Nach fast 40 Jahren funktionierten Heizung und Lüftung nicht mehr einwandfrei und auch der Sportboden hatte stark gelitten.

Neben dem Schulsport musste auch der Vereinssport auf Ausweichquartiere in den Beueler Sporthallen verteilt werden. Dazu werden bis Bauschluss etwa die kleine Halle der Gesamtschule, die Turnhalle an der Ringstraße oder die Erwin-Kranz-Halle genutzt. Die Sanierung von Dach und Lüftungsanlage der IGS-Halle kostet voraussichtlich eine Million Euro. Eine weitere Million werde in 2018 investiert, so die Stadt.

Und eine weitere Baustelle wird in Kürze an der Gesamtschule Beuel aufgemacht. Denn dort entsteht ein neuer Kunstrasenplatz für die Fußballer des TuS Pützchen. Der Verein gibt im Gegenzug seinen alten Platz am Gelände von Pützchens Markt auf.

„Das Vergabeverfahren für den Kunstrasenplatz ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Baubeginn ist Mitte Juni 2017. Die Bauarbeiten sollen bis zu den Herbstferien abgeschlossen sein“, sagt Hoffmann. Der Platz werde etwas mehr als eine Million Euro brutto kosten. Zum letzten Mal wird dann in den Sommerferien der Tennenplatz in Pützchen für Pützchens Markt vorbereitet.

Den neuen Kunstrasenplatz werden die Gesamtschule Beuel, die Sportfreunde Rot-Weiß Beuel 1989 und die Fußballabteilung des TuS Pützchen 05 nutzen.