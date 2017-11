„Kids“ bekommen neues Zuhause

Freuen sich über die gute Nachricht: Die „Kids“ in den Fenstern ihrer jetzigen Unterkunft in der Rheindorfer Straße.

BEUEL/LIMPERICH. Die Stadt Bonn hat Wort gehalten: Für die Kindertagesstätte der Elterninitiative gibt es eine neue Bleibe. Jugendamtsleiter Udo Stein hatte im Sommer in der Bezirksvertretung Beuel versprochen, dass die Verwaltung die „Kids“ nicht im Stich lassen wird.

Die Elterninitiative hatte vom Vermieter eine fristgerechte Kündigung zum Sommer 2018 erhalten (der GA berichtete). Die Stadt hat folgenden Plan: Auf einem eigenen Grundstück an der Limpericher Straße wird in Höhe der Erwin-Kranz-Halle ein Neubau für eine dreigruppige Tageseinrichtung gebaut. Nach der Fertigstellung wird das Gebäude an die Elterninitiative vermietet. Für die Übergangszeit von Sommer 2018 bis voraussichtlich Anfang 2020 ziehen Kinder und Betreuer in die Container an der Jugendeinrichtung „Flax“ an der Limpericher Straße.

„Wir sind sehr froh, dass es weitergeht“, zeigt sich Astrid Kafsack, Vorsitzende der Elterninitiative Kids, erleichtert. Seit Anfang des Jahres suchen die Eltern eine neue Bleibe für die 25 Pänz. Das kleine Paradies mit seinem schönen Innenhof in der Rheindorfer Straße, in dem die Kinder bislang untergebracht sind, muss bis Sommer 2018 geräumt werden. „Leider hat unser Vermieter mit dem Gebäude andere Pläne“, sagte Kafsack. Fast ein Jahr waren die Eltern auf der Suche nach einem Haus, in dem die Kinder ausreichend Platz haben und das auch über ein Außengelände verfügen soll.

Und da diese Suche dauerhaft erfolglos geblieben war, will nun die Stadt als „Retter“ einspringen: Geplant ist eine Kita mit drei Gruppen, eine für 20 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung, eine weitere für zehn Kinder von vier Monaten bis drei Jahren und eine mit 22 Plätzen für Kinder ab drei Jahren. So verdoppelt sich die Kapazität der Kita auf insgesamt 52 Betreuungsplätze, davon entfallen 16 auf Kinder unter drei Jahren.

Neubau soll 2019 beginnen

Das Grundstück sei verkehrstechnisch gut erschlossen, „sodass auch Bedarfe aus anderen Planungsräumen gedeckt werden können“, heißt es in der entsprechenden Beschlussvorlage der Verwaltung. Darüber hinaus ließen bauliche Aktivitäten im Umfeld einen höheren Bedarf erwarten.

Wegen der aktuellen Brandschutzvorschriften sei es nahezu unmöglich geworden, eine solche Einrichtung in einem Altbau zu betreiben: „In der Rheindorfer Straße hätten wir einen Bestandsschutz gehabt, bei einem Wechsel in ein anderes Objekt wären die Anforderungen für uns schlicht kaum zu stemmen gewesen“, so Kafsack.

Im aktuellen Flächennutzungsplan ist das Areal des Neubaus als Freifläche dargestellt. Um den zweigeschossigen Bau zu realisieren, muss er geändert werden. Die Weiterführung der Kita als eingruppige Einrichtung sei unter den vorhandenen gesetzlichen Rahmenbedingungen auf längere Sicht wirtschaftlich nicht darstellbar, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Vertreter der Initiative hätten daher rechtsverbindlich erklärt, auch den Betrieb der nun dreigruppigen Einrichtung übernehmen zu wollen. Nun muss noch die Bezirkstretung Beuel am 6. und der Rat am 14. Dezember dem Vorhaben zustimmen. Mit dem Neubau soll 2019 begonnen werden. Die Kosten schätzt die Stadt auf ungefähr 2,2 Millionen Euro. Den kleinen Spielplatz, der derzeit auf der Freifläche an der Limpericher Straße angesiedelt ist, will die Stadt verlegen.