Internetausfall

Bonn. Mehrere hundert Anschlüsse im Bonn-Beueler Stadtteil Oberkassel waren am Freitag bis in den frühen Nachmittag hinein über mehrere Stunden von einer Netzstörung der Telekom betroffen. Durch Arbeiten an der Netzinfrastruktur konnte der Fehler wieder behoben werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.05.2018

Im Bonn-Beueler Stadtteil Oberkassel waren am Freitag etwa 250 Anschlüsse von einer Netzstörung der Telekom betroffen. Der Grund für die DSL-Störung war ein Ausfall von Teilen der technischen Infrastruktur auf der Königswinterer Straße im Ortsteil. Am frühen Freitagnachmittag wurde der Fehler wieder behoben.

Die Störung wurde am Freitag kurz vor Mittag entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt meldeten auch erste GA-Leser bereits Probleme mit ihrem Internetzugang.