Unfall in Beuel

Beuel. Am Samstagmorgen ist es zu einem Unfall auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Beuel gekommen. Der Fahrer eines Sportwagens wurde dabei leicht verletzt.

Von general-aneziger-bonn.de, 05.08.2017

Der Fahrer eines Sportwagens hat am Samstagmorgen in Beuel die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Vom Konrad-Adenauer-Platz kommend war der Mann in Richtung Bonn unterwegs – vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit.

Bei dem Unfall überschlug sich der Sportwagen, prallte gegen einen Pöller und eine Hauswand. Das Auto kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Dabei wurde der 62-jährige Fahrer leicht verletzt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht in den Unfall verwickelt. Laut Polizei ist ein Sachschaden von 12.000 Euro entstanden.

Die aktuelle Verkehrslage

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, die Strecke ist wieder freigegeben.