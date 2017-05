Verdächtiger Rucksack

Bonn. Aufgrund eines verdächtigen Rucksacks an einem Wartehäuschen des Konrad-Adenauer-Platzes in Bonn-Beuel kam es am Montagnachmittag zu Sperrungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.05.2017

Sprengstoffexperten der Bundespolizei haben am Montagnachmittag einen verdächtigen Rucksack am Konrad-Adenauer-Platz überprüft und Entwarnung gegeben. In dem Gepäckstück befanden sich demnach persönliche Gegenstände und ein Ausweis. Die Polizei werde sich nun mit dem Besitzer des Rucksacks in Verbindung setzen. Dieser könne sein Gepäckstück bei der Polizei abholen.

An einem Wartehäuschen am Konrad-Adenauer-Platz in Bonn-Beuel hatten Passanten gegen 14.30 Uhr den verdächtigen Rucksack gefunden und daraufhin die Polizei informiert. Experten der Bundespolizei wurden angefordert, die Bonner Polizei hatte den Bereich rund um die Bushaltestelle weiträumig abgesperrt.

Aufgrund der Sperrungen kam es im öffentlichen Nahverkehr in Beuel zu Behinderungen.