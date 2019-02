Gespräch am Wochenende

Ina Harder und Rico Fenoglio sind seit Langem ein eingespieltes Team: 2006 regierten sie als Bonna Ina I. und Prinz Rico I. die Jecken in der Bundesstadt. Ina Harder, Frontfrau der Beueler Weiberfastnacht und Wirtin op d’r schääl Sick ist auf vielen Bühnen zu Hause. Im Herbst spielte sie im Contra-Kreis-Theater in der Bonn-Revue „Fott es fott“ mit. Am Freitag feierte sie mit Lebenspartner Winni Lombardo in aller Ruhe und Zweisamkeit ihren 50. Geburtstag.

Fenoglio, 44 Jahre alt, ist Geschäftsführer der wanted GmbH, einer Agentur, die Events und Partys in Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis, Köln und Düsseldorf organisiert.