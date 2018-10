Beuel. In unserer Serie "Ich sehe was, was du nicht siehst..." nehmen wir Leser mit an Orte, an die sie sonst nicht kommen. Diesmal gewährt die Bonner Oper einen Blick in ihren Kostümfundus.

Von Judith Nikula, 09.10.2018

Da hängen sie nebeneinander, Seite an Seite, an unzähligen Kleiderständern und hohen Metallregalen. Prachtvolle Abendkleider, herrschaftliche Königsroben, bunte Federröcke, glitzernde Pailettenjäckchen, volkstümliche Trachten und seidene Nachthemden. Wir befinden uns im Kostümfundus der Bonner Oper. Vor uns erstrecken sich so viele Kleidungsstücke und Kleiderstangen, dass es schier unmöglich scheint, den Überblick zu bewahren. Zehntausende Kostüme müssen es sein, Tausende Kopfbedeckungen, Hunderte Schuhe und ebenso viele Accessoires.

Seit 1984 ist der Fundus auf dem Gelände der ehemaligen Halle Beuel, dem heutigen Pantheon, verortet. Auf einer Fläche von 1770 Quadratmetern lagern hier sämtliche Kostüme aus den Aufführungen der vergangenen Jahre, die in aktuellen Produktionen nicht wiederverwendet werden. Und da scheint es alles zu geben. Kleidung in jeder Farbe, jeder Größe, aus jeder historischen Epoche, für Kinder, Männer und Frauen, für jede Statur, ob groß oder klein, dick oder dünn.

Jedes Jahr kommen neue Kleidungsstücke hinzu, weggeschmissen wird im Kostümfundus nichts - es sei denn, die Einzelteile sind so zerschlissen, dass sie ohnehin nicht mehr getragen werden könnten. Problemlos verwandeln sich Darsteller hier in Waldfeen, in Samurai, in Prinzen und Prinzessinnen oder die berühmte Königin der Nacht aus Mozarts Zauberflöte.

Diese Faszination, die der Kostümfundus unweigerlich ausstrahlt, schlägt sich jedes Jahr in unzähligen Anfragen von Privatpersonen nieder: Ob Kostüme für eine Geburtstagsfeier, für Volksfeste oder gar über die Karnevalstage ausgeliehen werden könnten? Doch der Fundus, und das betont das Theater mit Nachdruck, ist aus logistischen Gründen kein Kostümverleih.

Einzig beim alljährlichen Kostümverkauf haben Besucher die Möglichkeit, eines der überwiegend handgefertigten Schmuckstücke zu erwerben. Den nächsten Termin wird es im Frühjahr 2019 kurz vor Karneval geben. Dann könnte eines der Kleidungsstücke mit ganz eigener Theatergeschichte vielleicht im heimischen Kleiderschrank landen.

Einblicke in den Kostümfundus der Oper Foto: Judith Nikula Der Kostümfundus des Bonner Theaters befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Halle Beuel.

Foto: Judith Nikula Zu den Lagerräumen gelangen Besucher über diesen Lastenaufzug.

Foto: Judith Nikula Ein länglicher Flur verbindet die einzelnen Räume auf den 1770 Quadratmetern miteinander. In den größten Raum geht es durch die Tür rechts.

Foto: Judith Nikula Unzählige Kostüme hängen hier an den Kleiderstangen.

Foto: Judith Nikula Da gibt es etwa Dirndl...

Foto: Judith Nikula ...feine Brokatgewänder...

Foto: Judith Nikula ...und Paillettenjäckchen.

Foto: Judith Nikula Sortiert sind die Kostüme nach ihrer historischen Epoche. Es geht von der Moderne...

Foto: Judith Nikula ...bis hin zur Jahrhundertwende und immer weiter in der Historie zurück, bis die archaische Frühzeit erreicht ist.

Foto: Judith Nikula Ein handgefertigter Fächer aus gefärbten Federn ziert etwa ein Regal des Rokoko.

Foto: Judith Nikula Rechts an den Wänden stehen Regale voller Kopfbedeckungen.

Foto: Judith Nikula Hier zeigt sich die Länge des größten Raumes im Fundus besonders eindrucksvoll.

Foto: Judith Nikula Einen Großteil der Kostüme lässt das Theater von seinen hauseigenen Schneidern selbst anfertigen. Manches wird auch fertig gekauft, üblicherweise einfache Pullover oder Oberteile.

Foto: Judith Nikula Maßgeschneidert ist auch dieses Kostüm der "Königin der Nacht" aus Mozarts Zauberflöte.

Foto: Judith Nikula Aufwendig ist diese prunkvolle Robe von Hand verziert worden.

Foto: Judith Nikula Prunkvoll geht es auch in der nächsten Regalreihe weiter. Hier hängen königliche Gewänder aus dem Fernen Osten...

Foto: Judith Nikula ...oder Kettenhemden, die allerdings nicht immer aus Ketten bestehen. Diese Variante hier besteht etwa aus Anti-Rutsch-Matten, die eigentlich unter Badezimmerteppichen liegen.

Foto: Judith Nikula Mit einem Blick zurück auf den meterlangen Mittelgang geht es anschließend in den zweiten Raum, in dem die Kostüme der Moderne gelagert werden.

Foto: Judith Nikula Unzählige Schuhe befinden sich hier.

Foto: Judith Nikula Jede Farbe, jede Form, jede Absatzhöhe ist in diesem Raum untergebracht.

Foto: Judith Nikula Der Fundus beherbergt Mengen von Gürteln...

Foto: Judith Nikula ...klassischen Männerhemden in sämtlichen Farben...

Foto: Judith Nikula ...ausgefallenen Hawaiihemden...

Foto: Judith Nikula ...glitzernden Partyblousons...

Foto: Judith Nikula ...und Damenblusen.

Foto: Judith Nikula Für jedes Outfit würde sich die passende Handtasche finden.

Foto: Judith Nikula Auch Hausschuhe dürfen im Fundus der Oper selbstverständlich nicht fehlen.

Foto: Judith Nikula Vorbei an Mänteln für Männer und Frauen, Röcken, Hosen und Oberteilen geht es wieder in Richtung Ausgang.

Foto: Judith Nikula Und damit ist der Rundgang durch den Kostümfundus beendet.

