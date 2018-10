Beuel. In unserer Serie "Ich sehe was, was du nicht siehst..." nehmen wir Leser mit an Orte, an die sie sonst nicht kommen. Diesmal geht es in den Bunker: das ehemalige Notfallkrankenhaus in Pützchen unter der Gesamtschule Beuel.

Eine rot lackierte Stahltür markiert die Grenze zur Außenwelt. Eingefasst in Beton trägt sie, in weißen Lettern, die Aufschrift "Eingang Hilfskrankenhaus". Dahinter verbirgt sich eine Welt, die noch der Logik des Kalten Krieges folgt. Nach einem Angriff auf die damalige Bundeshauptstadt mit nuklearen, chemischen oder biologischen Waffen wären Verwundete hier versorgt worden: im Notfallkrankenhaus im Bunker unter der Gesamtschule Bonn-Beuel (IGS) in Pützchen.

Auf einer Fläche von insgesamt 2900 Quadratmetern hätte das Hilfskrankenhaus Bonn-Beuel 463 Patienten aufnehmen können. Eine Notfallversorgung in diesem Ausmaß wurde jedoch nie notwendig, sodass das Krankenhaus nicht aktiviert werden musste. In dem 1984 in Betrieb genommenen Gebäude wurden zwei Mal Personen untergebracht: Rund 600 Polizisten während des Weltwirtschaftsgipfels im Jahr 1985 und 300 Übersiedler aus der DDR im Jahr 1989. Anfang 2016 prüfte die Stadt Bonn, ob Flüchtlinge dort unterkommen können - und befand den Standort als untauglich: Die Heizungsanlage ist defekt, es gibt kein Tageslicht und keine Nasszellen zum Duschen.

Eine Schleuse führt in einen Raum, der zur Dekontamination von Strahlenopfern ausgelegt ist. Zuvor hätten diese sich entkleiden und ihre Kleidung entsorgen müssen. Weiter geht es durch das kalte Dämmerlicht flackernder Leuchtstoffröhren vorbei an OP-Räumen und Patientenzimmern. Etwas weiter stehen 20 Kinderbetten in einem Raum mit niedriger Decke und freigelegten Luftschächten, ein gespenstischer Anblick. Dank Vorräten, Notstromaggregaten, einer Heiz- und Klimaanlage und eigener Wasserversorgung hätten Patienten und Personal drei Wochen autark überleben können.

Thomas Adenauer von der Bonner Berufsfeuerwehr sorgt für den Erhalt der 1984 in Betrieb genommenen Anlage. Nach Ende des Kalten Krieges wurde sie stillgelegt und ist noch immer in erstaunlich gutem Zustand. Die Feuerwehr würde heutzutage bei Notfällen auf den Bunker zurückgreifen, etwa zur Evakuierung bei einer Kampfmittelräumung. Ab und an nutzt die GSG 9 den Bunker für Übungen.

Einblicke in das stillgelegte Notfallkrankenhaus Foto: Andreas Dyck Unter der Gesamtschule in Pützchen befindet sich das Notfallkrankenhaus in einem Bunker aus der Zeit des Kalten Krieges. Es wurde für neun Millionen D-Mark gebaut und im Frühjahr 1984 in Betrieb genommen.

Foto: Andreas Dyck Eine rote Stahltür trennt den Bunker von der Außenwelt. Das Hilfskrankenhaus sollte Schutz vor radioaktiver Strahlung und biologischen Kampfmitteln bieten. Die Außenwände sind 60 Zentimeter dick.

Foto: Andreas Dyck Durchgang zu einem von vier Operationsräumen. Das Krankenhaus verfügte über neun Stationen mit allen notwendigen Labor-, Sterilisations-, Röntgen- und Ambulanzeinrichtungen.

Foto: Andreas Dyck Noch immer befinden sich Teile der Krankenhauseinrichtung im Bunker.

Foto: Andreas Dyck In diesen Kisten wird Kleidung im ehemaligen Hilfskrankenhaus gelagert.

Foto: Andreas Dyck Krankenhausbetten verweisen auf den ehemaligen Zweck des Bunkers.

Foto: Andreas Dyck Schutzräume für 13 Prozent der Bonner Bevölkerung bot das Notfallkrankenhaus. Damit nahm die damalige Hauptstadt eine Spitzenstellung im Bereich des Zivilschutzes ein.

Foto: Andreas Dyck Insgesamt 463 Patienten hätte das Hilfskrankenhaus im Notfall aufnehmen können.

Foto: Andreas Dyck Lange Flure führen durch die Anlage.

Foto: Andreas Dyck Gespenstisch wirkt die Kinderstation mit niedriger Decke und freigelegten Luftschächten.

Foto: Andreas Dyck Lagepläne skizzieren die Aufteilung des Bunkers. Das Gebäude hat eine Gesamtfläche von rund 2900 Quadratmetern auf zwei Etagen.

Foto: Andreas Dyck Notfallküche: Hier wäre im Ernstfall die Versorgung der Patienten mit Lebensmitteln sichergestellt worden.

Foto: Andreas Dyck Im Verteidigungs- oder Katastrophenfall hätten die Patienten und das Personal etwa drei bis vier Wochen ohne Hilfe von außen leben und arbeiten können.

Foto: Andreas Dyck Im Maschinenraum sind Heiz- und Klimaanlage untergebracht.

Foto: Andreas Dyck Schlafräume könnten von der Feuerwehr auch heute noch im Notfall genutzt werden, etwa bei einer Evakuierung.

Foto: Andreas Dyck Die sanitären Anlagen machen inzwischen einen altbackenen Eindruck.

Foto: Andreas Dyck Insgesamt neun vollausgestattete Stationen gab es im Hilfskrankenhaus Bonn-Beuel. Die Ausstattung sollte im Bedarfsfall aus dem Medikamenten- und Gerätelager des Zivilschutzes in Drabenderhöhe angeliefert werden.

Foto: Andreas Dyck Der Weg Richtung Ausgang aus dem Beueler Bunker.

