Feier des Bürgervereins

Kohlkaul. Ein voller Erfolg war das Sommerkirmesfest, das der Bürgerverein Kohlkaul bereits zum 52. Mal ausrichtete. Aurelia Bunge wurde im Rahmen des Festes zur neuen Kinderprinzessin gewählt.

Von Rainer Schmidt, 12.06.2017

Sehr guten Zuspruch fand das 52. Sommerkirmesfest des Bürgervereins (BV) Kohlkaul am Samstag und Sonntag auf dem Kohlkauler Platz neben der Feuerwehr. Die Kirmes war zwar nur mit einem kleinen Kinderkarussell vertreten, der Sommer glänzte hingegen mit herrlichen Temperaturen und blauem Himmel. Und an beiden Tagen wachte der Kirmesmann, hier Paias genannt, über das fröhliche Treiben der Besucher beim Fest.

„Es ist schön, dass diese alte Tradition aufrecht erhalten bleibt“, befand Bezirksbürgermeister Guido Déus bei der Eröffnung am Samstagnachmittag. Damit dankte er dem BV und seinen Vereinsmitgliedern, den 'Kaukuler Muchen', wie sie hier genannt werden, was sie Jahr für Jahr auf die Beine stellen.

Zwar ging es am Samstagnachmittag etwas zäh los, was die Besucherzahl anbelangte – viele Veranstaltungen in der nahen Umgebung und das bei allerschönstem Wetter, nannte der BV-Vorsitzende Frank Stangier als Grund – doch die Live-Musik der „Tropical Band“ mit ihrer ausgezeichneten Sängerin Elke brachte die Besucher schnell in die richtige Stimmung. Und am Samstagabend war der Platz dann, wie jedes Jahr, gut gefüllt.

Ein Prinz konnte nicht gefunden werden

Am Sonntag war nach dem obligatorischen Frühschoppen der Wettkampf der Vereine angesagt. Nahezu alle Vereine des Holzlarer Gebietes, ob Bürgervereine, Kirchen, Parteien, Schulen oder Festausschuss Veedelszoch, nahmen daran teil. Sie maßen sich im sogenannten 'wilden Nageln' (mit der spitzen Seite des Hammers), beim Dosenwerfen oder beim Cricket. Stimmung und Geselligkeit war angesagt.

Am Sonntagnachmittag wurde zudem das Kinderprinzenpaar für die Session 2017/2018 gewählt. Kinderprinzessin wurde Aurelia Bunge (9). Sie geht in die KGS Holzlar und hat Tanzen, Schwimmen und Klavierspielen als ihre Hobbies genannt. Ein Prinz für sie konnte jedoch nicht gefunden werden. Mit der Verbrennung des Paias ging das Sommerkirmesfest schließlich zu Ende.