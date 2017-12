Gregor Kess spielt sein Benefizkonzert

Beuel. "Sing Sing, mit Freunden für einen guten Zweck" - so lautete das Motto des Adventskonzerts, das Gregor Kess bereits zum neunten Mal zugunsten des Therapiezentrums Pützchen und zum achten Mal in der Aula der Gesamtschule Beuel veranstaltete.

Kess ist Initiator, Motor und musikalischer Direktor dieses Benefizkonzerts, bei dem alle Musiker und Sänger unentgeltlich auftreten.

"Bei der ersten Veranstaltung spielten wir noch in der Mühlenbachhalle", erzählt Kess. Beim zweiten Mal fand diese dann in der Aula der Schule statt. Dieses Advents-Benefiz-Konzert gewann im Laufe der Jahre so viele Freunde, dass seit letztem Jahr immer zwei Konzerte an einem Tag stattfinden.

"Die Schule stellt uns die Räumlichkeiten zur Verfügung, die Stadt sorgt für die Hausmeister, die Event-AG der Schule kümmert sich um die Technik", erklärt Sabine Rickes, die Leiterin des Therapiezentrums. Sogar einen kleinen Weihnachtsmarkt darf sie im Eingangsbereich organisieren. Alles, damit der Förderverein genug Geld akquirieren kann.

Den Auftakt des Konzertes machte der TZ-Chor "All-inclusive" unter der Leitung von Wolfgang Huwer. Es ist immer wieder erstaunlich, zu welchen musikalischen Leistungen Huwer diesen Chor motivieren kann. "Ein Konzert im Konzert", nannten die beiden Moderatoren der Veranstaltung, Jasmin Lenz und Rainer Koller von Radio Bonn/Rhein-Sieg, diese bejubelten Darbietung.

Genauso umjubelt war dann der Auftritt von Band und Chor "Sing Sing". Gregor Kess hatte alle Lieder eigens für das Konzert arrangiert, darunter auch "Gloria in excelsis deo" auf Kölsch. "Seit den Sommerferien arbeiten wir an unserem Programm", erzählt er.

Nimmt man den Applaus zum Maßstab, hat sich das mehr als gelohnt. Ganz besonders haben sich dabei die zehnjährige Shakira Müller sowie der Bariton Peter Smolczyk in die Herzen der Besucher gesungen. (shr)