Beuel. In der Nacht zum Montag haben Unbekannte in Beuel mehrere Pkw beschädigt. An sieben Fahrzeugen traten sie die Außenspiegel ab.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.05.2018

Die Autos wurden in der Limpericher Straße, der Rudolf-Hahn-Straße, Auf der Schleide und in der Johannesstraße beschädigt. Ihnen wurden die Außenspiegel abgetreten. Hierbei entstand ein laut Polizei nicht unerheblicher Sachschaden.

Gegen 4.15 Uhr hatten Anwohner eine Person beobachtet und die Polizei alarmiert. Zunächst wurden drei beschädigte Fahrzeuge festgestellt. Bei einer ersten Fahndung konnte der bislang unbekannte Mann nicht festgenommen werden. Am Montagmorgen meldeten sich dann weitere Geschädigte bei der Polizei.

Das zuständige Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer hat in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0228) 150 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.