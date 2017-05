Flohmarkt im Brückenforum Beuel

Beuel. Ein Flohmarkt im Brückenforum lockt viele Schnäppchenjägerinnen an. Martleiterin Nina Lammich zeigte sich zufrieden.

Von Jana Fahl, 08.05.2017

Schon zu Beginn gab es einen Riesenansturm: Meterlange Schlangen mit Mädchen und Frauen füllten am Sonntag den Vorplatz des Brückenforums in Beuel. Alle warteten ungeduldig auf den Einlass zum monatlichen Mädelsflohmarkt, der jedes Mal Massen weiblicher Flohmarktliebhaber anzieht. „Der Mädelsflohmarkt kommt total gut an und ist immer sehr beliebt. Vor allem am Anfang ist es stets voll, weil die Leute die besten Sachen abgreifen wollen“, erklärte Marktleiterin Nina Lammich.

Und nachdem man am Eingang drei Euro Eintritt gezahlt und einen Stempel auf dem Handrücken erhalten hat, konnte es dann losgehen mit der Schnäppchenjagd. Verkauft wurden Kleidungsstücke, Schuhe, aber auch ein paar außergewöhnlichere Sachen waren dabei: „Ich habe zwei Bodylotions gekauft“, erzählte Gabi. „Hier gibt es mehr Kleidungsstücke für jüngere Mädels. Aber ich gehe gleich noch einmal durch."

Schülerin Mia entschied sich für einen Spitzenbolero für acht Euro. Und auch Anna hat schon ein paar Teile in ihrer Tasche: „Eine Hose, ein Oberteil und Boots habe ich gefunden“, erklärte Anna, die bereits seit drei Jahren regelmäßig den Mädelsflohmarkt besucht. Dieses Mal war sie mit ihrem Freund Tobias dort: „Manchmal ist es etwas unangenehm zwischen den ganzen Mädels“, gibt Tobias zu. „Aber ich unterstütze sie immer gerne.“

Tatsächlich sah man zwischen den vielen Mädels ab und zu auch eine männliche Begleitung; als Aussteller sind Jungs und Männer aber nicht erlaubt: „Die Männer dürfen gerne mitkommen und müssen natürlich auch Eintritt zahlen. Vor allem am Eingang sieht man immer viele Männer, die die Sachen reintragen. Danach nicht mehr so viele“, sagte Nina Lammich lachend.

Bereits seit drei Jahren findet der Flohmarkt von Mädels für Mädels monatlich im Beueler Brückenforum statt. Und jedes Mal ist der Markt ein großer Erfolg: „Wir sind immer ausgebucht“, meinte Nina Lammich. „Man registriert sich als Aussteller online und die Plätze sind jedes Mal schon nach wenigen Minuten weg. Und die Ausstellerinnen sind meistens super zufrieden“, so Lammich weiter.

Ähnliche Erfahrungen haben auch die vier Freundinnen Carina, Babs, Julia und Jacqueline gemacht: „Wir versuchen schon seit zwei Monaten reinzukommen und jetzt hat es erst geklappt“, meinte Carina. Dafür funktioniert der Verkauf umso besser, denn die Freundinnen versuchten mit einem Trick, die Flohmarktfans an ihren Tisch zu locken: „Jeder Verkäufer kriegt bei uns eine Speckmaus. Wir finden es halt nett, wenn man was zurückgibt“, erklärte Babs.

Aufgrund der großen Beliebtheit bei Verkäuferinnen und Käuferinnen wurden die Räumlichkeiten des Brückenforums gekonnt ausgenutzt. In jeder Ecke wurde verkauft, die Gänge zwischen den Tischen waren voller stöbernder Mädels und hinter dem großen Vorhang auf der Bühne wurde anprobiert. „Manchmal ist das wie ein Tetris-Spiel, alles hier unterzubringen“, so Nina Lammich

Wer es wie die vier Freundinnen nicht schafft, sich als Ausstellerin zu registrieren, kann es am Flohmarkttag noch einmal versuchen: „Man kann früh kommen und sich auf die Nachrückerliste schreiben lassen. Das klappt fast immer“, rät Marktleiterin Nina Lammich.