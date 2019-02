Bewohner klagten über Hustenreiz

Am frühen Sonntagmorgen rückte die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen zu einem Wohnhaus in Bonn aus. Die Bewohner klagten über unklaren Hustenreiz.

Von Ulrich Felsmann und Anja Wollschlaeger, 10.02.2019

Am frühen Sonntagmorgen rückte die Feuerwehr nach Beuel aus. Mehrere Bewohner eines Wohnkomplexes hatten gegen 3.40 Uhr einen seltsamen Geruch wahrgenommen und klagten über Hustenreiz.

Als die ersten Kräfte der Feuerwehr in die Wohnung der betroffenen Familie kamen, nahmen sie laut Einsatzleiter Thomas Adenauer ebenfalls Atemwegsreizungen wahr. Alarmiert wurden sie wegen Brandgeruch. Doch ein Feuer war nicht die Ursache für den seltsamen Geruch. Die Feuerwehr weckte auch die anderen Hausbewohner an der Siegburger Straße. Mehrere Feuerwehrleute suchten in dem Haus und der Tiefgarage nach der Ursache für den Geruch und die Atemwegsreizungen. Die Bewohner des Hauses warteten so lange im Freien.

Mit einem speziellen Messgerät untersuchten die Feuerwehrleute die Atemluft auf eine Reihe giftiger Stoffe, fanden dabei aber nichts. Was nun die Atemwegsreizung ausgelöst hatte, bleibt weiter unklar. Während des Einsatzes wurde die Wohnung und das Treppenhaus gelüftet. Anschließend konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.