Keine Rundum-Sanierung

Beuel. Wann Schulkinder, Schwimm-Sportler und Badegäste das Bad „Beueler Bütt“ wieder nutzen können, steht noch nicht fest. Allerdings hat die Stadt Bonn jetzt entschieden, auf eine Rundum-Sanierung zu verzichten und lediglich die Schäden zu reparieren.

Eine Reparatur dauert nach Einschätzung der Fachleute deutlich kürzer, als eine umfangreiche Sanierung der Schwimmbadtechnik.

Zur Erinnerung: Die Stadt musste die Beueler Bütt am 27. November aus hygienischen und technischen Gründen schließen. Am 17. November wurde bereits das Lehrschwimmbecken geschlossen. „Damit das Hallenbad Beuel wieder in Betrieb gehen kann, muss die Badewassertechnik an verschiedenen Stellen repariert werden: Zwei Schwallwasserkammern müssen saniert und ein Spülluftgebläse ausgetauscht werden.

An der Beckenhydraulik des Lehrbeckens sind erhebliche Eingriffe nötig“, erklärte Stefanie Zießnitz vom Presseamt der Stadt. Das SGB prüfe zudem den Einbau von zwei UV-Strahlern. Die kurzwellige ultraviolette Strahlung gehöre zur physikalischen Entkeimungstechnik. UV-Strahler würden im Zusammenhang mit Filterpumpen und -systemen eingesetzt, um Algen und Bakterien nachhaltig zu beseitigen. „Nach der rechtsverbindlichen Beauftragung ist mit einer Ausführungszeit von circa zwölf Wochen zu rechnen. Die Kosten werden im weiteren Verfahren ermittelt und können derzeit noch nicht beziffert werden“, sagte Zießnitz.

Keine Ausweichmöglichkeiten vorhanden

14 Schulen im Stadtbezirk sind nach Auskunft der Stadt Bonn von der Schließung der Beueler Bütt betroffen. Ausweichmöglichkeiten, etwa im Frankenbad, Hardtbergbad oder Sportpark Nord, gebe es nicht. Auch theoretisch kämen sie wegen der Anfahrtszeiten kaum in Frage. Sportamtsleiter Stefan Günther hält zwar die Situation „nicht für akzeptabel“, allerdings könne er den Beueler Schulen derzeit keine Alternativen anbieten. Auch die Bäder im Umland seien ausgebucht.