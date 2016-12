Neuer Krimi zu Weihnachten

21.12.2016 Beuel. Die Autorin Judith Merchant lässt ihren neuen Weihnachtskrimi auch in der Rheinaue spielen. Geschrieben wurde er im Frühjahr.

Wie schmeckt eigentlich Schwan? So wie Geflügel? Oder doch eher wie Wild? Diese Frage kann auch Judith Merchant nicht beantworten. „Das weiß ich nicht“, sagt die Germanistin und Krimiautorin aus Bonn lachend. Dabei spielen die majestätischen Vögel aus der Rheinaue in ihrem neuen Weihnachtskrimi eine große Rolle. Aktuell hat Merchant gemeinsam mit anderen Autoren wieder eine bissig-böse Sammlung von 24 Weihnachtskrimis veröffentlicht.

In den Kurzgeschichten von „Plätzchen, Punsch und Psychokiller“ dreht sich alles um Mord, Totschlag und menschliche Abgründe rund um die Feiertage. Die Handlungen spielen zwischen Sylt und Wien – und eben auch in der Bonner Rheinaue.

Gerade erst waren bei Familie Merchant in Beuel die letzten Kugeln und Lichterketten vom Tannenbaum weggeräumt, da ging es für die Autorin und Dozentin der Bonner Uni wieder mitten in die Weihnachtszeit – und das im Frühjahr. „Damit die Sammlung rechtzeitig erscheint, musste ich schon im Februar, mitten im Karneval, meinen aktuellen Weihnachtskrimi schreiben“, berichtet sie im Gespräch mit dem GA.

Diesmal geht es um Robert, einen liebenswerten Kerl, der allerdings nicht besonders schlau ist. Er hat seiner Frau Elli versprochen, in diesem Jahr bei den Vorbereitungen fürs Fest zu helfen. Allerdings hat er vergessen, rechtzeitig eine Gans zu bestellen. Freund Adi, der vor Kurzem aus dem Gefängnis entlassen wurde und für einige Tage bei Elli und Robert lebt, weiß Rat: Ein Schwan aus der Rheinaue kann nicht anders schmecken als eine Gans. Und damit Elli nichts merkt, müsse man das Federvieh nur rupfen und den Schnabel anmalen.

„Zum Glück geht es bei uns zu Hause friedlich zu.“

Fliegt der Schwindel auf? „Das verrate ich natürlich nicht. Aber die Geschichte nimmt eine andere Wende, als man vermutet“, erzählt die Schriftstellerin, die in ihren Romanen Kommissar Jan Seidel ermitteln lässt. Natürlich gibt es auch in dieser Weihnachtskurzgeschichte einen Toten. Wen trifft es? „Kein Kommentar“, hält die Autorin dicht. „Zum Glück geht es bei uns zu Hause friedlich zu. Die Abgründe, die sich in anderen Familien an den Feiertagen auftun, kenne ich nicht. Darüber bin ich wirklich froh.“ Nach Stationen in Dottendorf und in der Altstadt lebt sie heute mit ihrer Familie in Beuel. „Hier fühlen wir uns sehr wohl“, gesteht sie und freut sich auf die Festtage mit ihrem Mann und den zwei Kindern.

Erst vor wenigen Tagen hat Judith Merchant eine Lesereise beendet, die sie gemeinsam mit Kollegin Sabine Trinkaus in der Region unternommen hat. „Das war ein so großer Erfolg, dass wir schon Termine für Lesungen im nächsten Jahr haben. Ich weiß noch nicht, welchen Weihnachtskrimi ich schreiben werde. Aber ich weiß schon, wo und wann ich daraus lesen werde“, amüsiert sie sich. Zum Schreiben geht sie gerne in Cafés und kleine Lokale. „In Beuel oder in die Altstadt“, verrät sie. Derzeit lässt sie sich vom Blick auf den Rhein inspirieren.

Merchant, 1976 in Bonn geboren und in St. Augustin aufgewachsen, studierte hier und in Münster Germanistik. Während ihrer Doktorarbeit entstanden erste Kurzgeschichten. Seit 2008 veröffentlicht sie ihre Krimis und erhielt bereits zwei Mal (2009 für „Monopoly“ und 2011 für „Annette schreibt eine Ballade“) den Friedrich-Glauser-Preis für die beste Krimi-Kurzgeschichte. Zudem ist sie Dozentin für „Kreatives Schreiben“ an der Uni.

„Plätzchen, Punsch und Psychokiller“, eine Sammlung von 24 Weihnachtskrimis, Droemer Knaur Verlag, 432 Seiten, 9,99 Euro. (Gabriele Immenkeppel)