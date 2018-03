Auszeichung in Bonn

Beuel. Der Schiffer-Verein Beuel zeichnet drei Bürger aus, die sich für die Erhaltung von Traditionen im Stadtbezirk einsetzen. Petra Orth, Peter Barth sowie Hubert Markman werden geehrt.

Von Gabriele Immenkeppel, 21.03.2018

Das Herz am richtigen Fleck und eine gute Seele im Stadtbezirk: Mit der Verleihung der „Beueler Seele“ ehrt der Schiffer-Verein Beuel erneut drei Bürger, die sich besonders für die Erhaltung von Tradition und Brauchtum im Stadtbezirk eingesetzt haben. Käpt’n Reiner Burgunder wird Petra Orth, Peter Barth sowie Hubert Markman bei der Jahreshauptversammlung am kommenden Freitag ab 19 Uhr im Zeughaus der Stadtsoldaten unter der Kennedybrücke (Rheinaustraße) den Verdienstorden des Schiffer-Vereins überreichen.

Diese Ehrung können allerdings nicht nur Vereinsmitglieder erhalten. „Alle, die Herausragendes für Tradition und Integration mit rheinischem, sozialem und christlichem Hintergrund geleistet haben, können diese Auszeichnung bekommen“, betont der Käpt’n. Nachdem im vergangenen Jahr das Jubiläum 650 Jahre Pützchens Markt gefeiert wurde, ist es nicht überraschend, dass neben Petra Orth diesmal zwei Schausteller hervorgehoben werden.

„Wenn jemand die Bezeichnung ,Guter Geist’ verdient, dann ist das Petra Orth“, lobt Burgunder. Denn sie sorgt nicht nur dafür, dass das Pfarrheim stets aufgeräumt ist und für die verschiedenen Veranstaltungen zur Verfügung steht, sondern sie ist außerdem in der Frauengemeinschaft aktiv und organisiert seit Jahren die Sternsingeraktion.

Eine „Beueler Seele“ ist auch Schausteller Peter Barth. Seit mehr als 25 Jahren leitet er den Verein „Pützchens Markt hilft“. In dieser Funktion organisiert er nicht nur den traditionellen „Tag der Heim- und Waisenkinder“ auf dem Jahrmarkt, sondern er sorgt zudem dafür, dass soziale Einrichtungen wie das Therapiezentrum in Pützchen, das Haus Michael in Schwarzrheindorf und der Verein für Gefährdetenhilfe Spenden erhalten.

Hubert Markmann gehört ebenfalls zu einer großen Schaustellerfamilie. Er ist allerdings nicht nur in seinem Beruf äußerst erfolgreich. „Nein, er nutzt seine knappe freie Zeit auch dazu, anderen eine Freude zu bereiten. So ist er maßgeblich im Freundeskreis ,Pützchens Markt’ engagiert, der wiederum auch den Verein ,Pützchens Markt hilft’ unterstützt“, hebt der Vorsitzende hervor. Der Festumzug zur Eröffnung des Jahrmarkts wäre ohne ihn ebenfalls nicht denkbar. Zudem unterstützt er seit langem die Beueler Weiberfastnacht.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung werden zudem langjährige Mitglieder geehrt. Für ihre 25-jährige Treue erhalten Manfred Conrady und Hans Drüe Ehrennadeln, seit 40 Jahren ist Klaus Neuhausen beim Verein, Inge Pützstück und Adolf Winand sogar seit 50 Jahren. Im Anschluss an die Ehrungen wird Manfred Spata in einem Vortrag über das verheerende Eishochwasser 1784 und seine Folgen für Beuel berichten.