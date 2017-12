BEUEL. Die Beueler Band „Los Manolos“ steht im Finale bei Dieter Bohlens RTL-Show "Das Supertalent". Ob sie den Titel heute Abend holen können?

Bisher hatte die Jury aus Dieter Bohlen, Nazan Eckes und Bruce Darnell das entscheidende Wort. Nun bestimmen alleine die Zuschauer per Telefonanruf, wer den Titel "Das Supertalent" und damit 100 000 Euro Siegprämie gewinnt. Und auch eine Gruppe aus Beuel hat gute Chancen auf den Sieg.

Die sympathische Musikgruppe "Los Manolos" sorgte beim großen Finale am Samstagabend auf der Supertalent-Bühne für großartige Stimmung. Mit "Maria Dolores" von den Gypsy Kings brachten sie das komplette Studio zum Kochen.

Obendrein sorgten die Beueler Musiker noch für weihnachtliches Flair mit "Feliz Navidad" von Jose Feliciano. Das Publikum verlangt nach Zugabe. Und auch die Jury zeigte sich schwer begeistert: "Ihr habt nur Lob verdient. Toller Auftritt, tolle Stimmung", sagte Dieter Bohlen. Auch Bruce Darnell hielt es nicht auf seinem Jurystuhl - er tanzte, bis er aus der Puste war. "Das ist was es ausmacht, wenn ein Talent sehr gut ist", lobt er die Gruppe. Und auch Jurorin Nazan Eckes schwärmte in den höchsten Tönen: "Die Leute sind ausgeflippt und besser kann man das eigentlich gar nicht beurteilen."

Die „Vollblutmusiker aus Spaß an der Freud“ hatten sich bereits im vergangenen Jahr bei der RTL-Show beworben und in diesem Jahr hat es mit der Teilnahme an der nunmehr elften Staffel der Sendereihe endlich geklappt.

Seit 30 Jahren der Musik verfallen

Seit rund 30 Jahren musiziert die Formation nun bereits in wechselnder Besetzung: Die beiden spanischen Musiker Manuel Cabello Torres und Manuel Albaida waren zunächst mit sechs Tango-Tänzerinnen aufgetreten; der Linzer und der Beueler musizieren bereits seit ihrer Jugend gemeinsam. Später stießen dann der gebürtige Sri-Lanker Harindra Bambarandage Perera und als zweiter Beueler der Italiener Dieni zu der Band.

Die Band, die derzeit eigentlich aus sechs Musikern besteht – Gianni Figundio und Toni Clement konnten bei der Show allerdings leider nicht dabei sein – hat sich auf südländische Töne spezialisiert und setzt bei ihrer Rumba vor allen Dingen auf gute Laune: „Wir wollen eigentlich immer, dass die Leute spätestens nach zehn Sekunden tanzen“, so Albaida zuversichtlich vor dem Auftritt: „Sehr oft schaffen wir das auch. Eigentlich immer.“

Am heutigen Samstag heißt es nun also Daumendrücken und für die Beueler voten. Denn nur mit der Unterstützung der Zuschauer kann es mit dem Sieg klappen! Und so geht's: Einfach unter 01379/1001-02 für die "Los Manolos" abstimmen. Das geht auch per SMS: Einfach die "02" an 44644 schicken.