Behinderungen für Autofahrer

Beuel/Siegburg/Köln. Ab Donnerstag und Freitag kommt es zu neuen Einschränkungen im Verkehr. In Beuel werden Entwässerungsleitungen gebaut. In Richtung Hennef kommt es zu Sanierungen an Verbindungsrampen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.07.2017

Am Donnerstag beginnt die nächste Bauphase im Autobahnkreuz Bonn-Ost. Von sechs bis zwölf Uhr werden Behelfsspuren von der A 562 auf die A 59 in Fahrtrichtung Köln eingerichtet. In dieser Zeit läuft der Verkehr einspurig, ab zwölf Uhr wieder zweispurig. Die eigentliche Bauphase startet am Montag, 24. Juli, und dauert sechs Wochen. Zwischen 21 und 12 Uhr steht dann dort in Fahrtrichtung Köln täglich immer nur eine Fahrspur zur Verfügung, zwischen 12 und 21 Uhr zwei Fahrstreifen. Es werden neue Entwässerungsleitungen gebaut.

Von Freitag (21.7.), 22 Uhr, bis Dienstag (25.7.), 5 Uhr, sind die Verbindungen von der A 560 aus Richtung Hennef kommend auf die A 3 nach Köln und Frankfurt gesperrt. In diesem Zeitraum werden dort die Verbindungsrampen saniert. Umleitungen über die Anschlussstelle Niederpleis sind mit Rotem Punkt ausgeschildert.