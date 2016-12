Mann in Bonn getötet

19.12.2016 Bonn. Zu einer Auseinandersetzung mit tödlichem Ende ist es am Sonntagabend im Erlenweg in Küdinghoven gekommen. Eine 60-jährige Frau soll ihren 49 Jahre alten Mann im Verlauf eines Streits erstochen haben.

Ein heftiger Ehestreit endete für den 49-jährigen Ehemann am Sonntagabend tödlich: Seine 60-jährige Frau erstach den Vater ihrer beiden Kinder den bisherigen Ermittlungen zufolge im gemeinsamen Haus im Erlenweg in Beuel-Küdinghoven mit einem Stich in die Brust. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Robin Faßbender, Sprecher des Bonner Staatsanwaltschaft, auf GA-Anfrage.

Wie der Behördensprecher mitteilte, wählte die Frau nach der Tat gegen 22.15 Uhr selbst den Notruf. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort den schwerst verletzten Mann vor. Der 49-Jährige wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit einem Rettungstransportwagen in eine Klinik eingeliefert, in der er schließlich verstarb, heißt es im Polizeibericht. Die 60-jährige Ehefrau wurde festgenommen und am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter des Bonner Amtsgericht vorgeführt. Der Richter erließ am Nachmittag Haftbefehl wegen Totschlags.

Wie Oberstaatsanwalt Faßbender auf Anfrage weiter mitteilte, hat die 60-Jährige bei der Polizei "Angaben zu der Tat" gemacht. Eine Mordkommission unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Jürgen Hülder übernahm in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen. Nach GA-Informationen soll der Grund für das tödliche Ehedrama Eifersucht gewesen sein.

Etliche Nachbarn haben am Sonntagabend von dem Einsatz der Polizei in der ruhigen Wohnstraße in Küdinghoven gar nichts mitbekommen, obwohl diese zeitweise auch für den Verkehr gesperrt war. Das Haus, in dem das Ehepaar seit dem Auszug der gemeinsamen Kinder allein lebte, liegt in einem Hinterhof und ist nur über eine kleine Privatstraße erreichbar. Es handelt sich um einen Flachdachbungalow, dessen Tür nach der Tat von der Polizei versiegelt wurde.

Bei den Nachbarn war das Paar bekannt. "Das sind eigentlich total nette Leute", sagt eine Nachbarin. "Vor allem zu ihren beiden Kindern sind sie immer sehr nett gewesen." Wie die Beziehung der beiden Eheleute zueinander gewesen sei, dazu könne sie aber nichts sagen, erklärte die Nachbarin. Ein anderer Nachbar sagte, man habe am Abend zwei Mal laute Frauenstimmen hören können. "Das hätte aber auch auf der Straße sein können", so der Mann. (Rolf Kleinfeld, Rita Klein)