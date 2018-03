Verkehrsunfall am Hans-Steger-Ufer

BEUEL. Ein 60-jähriger Fahrradfahrer und eine 63-jährige Fußgängerin mussten am Sonntagnachmittag verletzt in Krankenhäuser gebracht werden. Zuvor waren sie zusammengestoßen.

Von Peter Gassner, 05.03.2018

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag am Hans-Steger-Ufer in Beuel wurden ein 60-jähriger Fahrradfahrer und eine 63-jährige Fußgängerin verletzt. Auf Höhe der Kennedybrücke, unterhalb des Gebäudes der Wasserschutzpolizei, kam es gegen 14.25 Uhr zu einer Kollision zwischen den beiden.

Die 63-Jährige und der 60-Jährige wurden bei dem Zusammenprall verletzt und mussten jeweils in Krankenhäuser gebracht werden. Da der genaue Unfallhergang jedoch noch unbekannt ist, sucht das zuständige Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei nach Zeugen des Unfalls. Wer die Kollision beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0228/150 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.