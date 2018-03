Karussells und Schausteller

Beuel. Am Wochenende kommen Kirmesfreunde gleich doppelt auf ihre Kosten: Während in Pützchen der Historische Jahrmarkt am Holzlarer Weg eher die Nostalgiker anlockt, drehen sich am Beueler Rheinufer nördlich und südlich der Kennedybrücke moderne Attraktionen der Schaustellerbetriebe.

25 Fahrgeschäfte und Buden haben zugesagt: darunter sind die Klassiker Breakdance, Twister und Autoscooter. „Zum ersten mal bieten wir bei der Beueler Osterkirmes eine Familien-Achterbahn an“, erklärte Schausteller August Kipp, der gemeinsam mit seinem Kollegen Peter Barth die Bonner Veranstaltungs-Arbeitsgemeinschaft anführt. Bei der Arge handelt es sich um einen Zusammenschluss der beiden Bonner Schaustellerverbände.

Die Veranstalter haben die Kirmesfläche im Verhältnis zum Vorjahr deutlich vergrößert und den Parkplatz vor der Gaststätte Bahnhöfchen mit einbezogen. „Die Osterkirmes kommt bei den Bürgern gut an und das schon seit mehr als 40 Jahren“, sagte August Kipp im Gespräch mit dem GA.

Kinder-Acht-Schleife, Kinderkarussell oder Pressflieger

Natürlich gibt es auch reichlich Gelegenheit für große und kleine Kinder zum Fahren und Spielen: Kinder-Acht-Schleife, Kinderkarussell oder Pressflieger für Kinder lassen die kleinen Kirmesbesucher strahlen. Die klassischen Kirmesangebote wie Verlosung, Ball- und Pfeilwerfen sind selbstverständlich auch da, ebenso wie Angebote für Essen und Trinken.

Am Samstag, 24. März, wird um 17 Uhr Bezirksbürgermeister Guido Déus die Kirmes in Höhe des Chinaschiffs mit einem zünftigen Fassanstich offiziell eröffnen. Auch Oberbürgermeister Ashok Sridharan hat sich für die Eröffnung angekündigt.

Am Mittwoch, 28. März, gibt es einen Familientag mit ermäßigten Preisen an jedem Geschäft. Insgesamt zehn Tage können die Bürger die Osterkirmes besuchen. Die Öffnungszeiten sind: montags bis samstags von 14 bis 22 Uhr, sonntags von 11 bis 22 Uhr, Ostermontag bis 20 Uhr, danach erfolgt der Abbau. Karfreitag bleibt die Kirmes geschlossen.

Und wie sieht es in diesem Jahr mit den Fahrpreisen aus? „Sowohl die Preise für die Fahrgeschäfte als auch für Essen und Trinken bleiben zum Vorjahr stabil“, sagte August Kipp.

Aufgrund der Aufbauarbeiten für die Beueler Kirmes muss mit kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen im Bereich Rheinaustraße gerechnet werden. Ebenso ist der Fahrradweg an der Rheinuferpromenade zwischen Kennedybrücke und Rondell gesperrt. Radfahrer müssen dort absteigen.