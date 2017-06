Festnahme in Beuel

Die Polizei hat am Montag einen Mann in Beuel festgenommen, der versucht haben soll, ein Motorrad zu stehlen.

Beuel . Ein Mann in Bonn wurde am Montag von Zeugen dabei beobachtet, wie er versucht hat, ein Motorrad zu stehlen. Als die sich Polizei dem Motorraddieb näherte, suchte er sich ein Versteck. Das brachte ihm allerdings kein Glück.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.06.2017

Zeugen haben am Montag in Bonn-Beuel beobachtet, wie sich eine Person gegen 14.30 Uhr an einem Motorrad zu schaffen machte, das an der Ecke Friedrich-Breuer-Straße / Rheinaustraße abgestellt worden war. Wie die Polizei berichtet, schob der Dieb die Maschine, eine "Triumph Dytona", wenig später in eine nahegelegene Grünanlage.

Womit der Mann aber wohl nicht gerechnet hat: Ein Zeuge hatte bereits die Polizei verständigt. Zudem hielt er ständigen Kontakt zur Einsatzleitstelle. So konnten die eintreffenden Beamten schnell auf die Spur des Verdächtigen kommen.

Als sich die Polizisten dem Ort näherten, suchte der Mann sein Glück in einem Versteck. Laut Polizei verkroch er sich in einem nahegelegenen Gebüsch, in dem er jedoch kurze Zeit später entdeckt und widerstandslos festgenommen wurde. Die Beamten stellten an der Maschine augenscheinliche Manipulationen fest und stellten das Motorrad sicher.

In unmittelbare Nähe des Festnahmeortes fanden die Beamten dann noch einen Motorradhelm und eine Tasche mit möglichem Aufbruchswerkzeug - beides wird nach dem aktuellen Sachstand dem vorläufig Festgenommenen, der der Polizei auch auf dem Gebiet der Eigentumskriminalität bekannt ist, zugeordnet. Das zuständige KK 35 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.