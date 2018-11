Brandstiftung in Bonn-Geislar?

Am frühen Donnerstagmorgen hat die Feuerwehr einen brennenden Kleinwagen auf einem Parkplatz an der Siegaue gelöscht.

Der brennende Kleinwagen in Bonn-Geislar.

Bonn-Geislar. Am frühen Donnerstagmorgen hat die Feuerwehr einen brennenden Kleinwagen auf einem Parkplatz an der Siegaue gelöscht. Nach ersten Angaben vor Ort könnte es sich um Brandstiftung handeln.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.11.2018

Am Donnerstagmorgen hat der Brand eines Pkw für einen Feuerwehreinsatz in Bonn-Geislar gesorgt. Gegen 3.20 Uhr bemerkten Zeugen das brennende Auto der Marke Hyundai auf einem Parkplatz, der bei Wanderern beliebt ist, in der Nähe der Siegaue.

Bislang ist die Ursache des Brandes nicht bekannt. Vor Ort vermuteten Einsatzkräfte Brandstiftung. An dem Einsatz war die Feuerwehr aus Niederkassel beteiligt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall. Dazu stellte ein Abschleppdienst den Wagen für die Beamten sicher.