Schwerer Unfall in Beuel

Beuel. Am Montagabend ist es auf der Siegburger Straße auf der Ab- und Auffahrt Pützchen zur Autobahn A 59 zu einem Unfall mit drei Verletzten gekommen.

20.02.2017

Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 54-jähriger Bonner gegen 20.15 Uhr die Siegburger Straße in Richtung Pützchens Chaussee. An der Kreuzung zur A 59/Am Herz-Jesu-Kloster soll er laut Zeugen bei rot über die Ampel gefahren sein. Er kollidierte mit dem Pkw einer 49-jährigen Bonnerin, die bei Grünlicht aus der Straße Am Herz-Jesu-Kloster kommend, in die Siegburger Straße eingebogen war.

Der 54-Jährige kam in der Folge mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Fußgängerampel. Der Mann, es handelte sich um einen Pizzaboten, musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Der Wagen der 49-Jährigen kam ebenfalls von der Straße ab und beschädigte eine Bushaltestelle. Die Fahrerin und ihre zwölfjährige Tochter wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, konnten dies nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen.

Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 9000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreuzung bis 22.30 Uhr gesperrt werden. (kjs/ga)