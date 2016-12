Einsatz in Bonn

08.12.2016 BONN. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei haben am Donnerstagvormittag den Rhein nach einer möglicherweise verschwundenen Person abgesucht. Mehrere Boote und Hubschrauber waren im Einsatz.

Wie ein Sprecher der Polizei dem General-Anzeiger sagte, habe sich ein Anrufer bei der Leitstelle gemeldet, der angab, einige Zeit zuvor — unbestätigten Informationen zufolge etwa um 9.15 Uhr — gesehen zu haben, wie sich am Ufer ein Mann entkleidete. Als er später erneut an der betreffenden Stelle am Oberkasseler Rheinufer vorbeifuhr, habe er dort nur Kleidung vorgefunden und deshalb gegen 10.10 Uhr die Polizei angerufen.

Feuerwehr und Polizei suchten deshalb den gesamten Flussabschnitt zwischen Bonn-Oberkassel und Niederkassel ab. Eine Person fanden sie allerdings nicht im Wasser vor. Weitere Unterstützung kam durch einen Rettungshubschrauber aus Köln. Weil auch keine Kleidung am Ufer aufgefunden wurde, brachen die 26 Einsatzkräfte aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis die Wasserrettung schließlich gegen 11:20 Uhr ergebnislos ab. (Jens Kleinert)