Aufbau mit Geschick und Muskelkraft

Beuel. Die Stadt Bonn, die Schausteller und Tausende Kirmesfreunde fiebern dem 650. Pützchens Markt (8. bis 12. September) entgegen. Das Jubiläumsvolksfest wartet an allen fünf Jahrmarktstagen mit vielen Überraschungen auf mehr als eine Million Besucher.

Von Holger Willcke, 05.09.2017

Marktleiter Harald Borchert freut sich besonders auf den „genialen Auftakt“. Am Donnerstag, 7. September, wird das erste Jubiläumshighlight im Bayernzelt über die Bühne gehen: Bonns neuer Generalmusikdirektor Dirk Kaftan wird sein Antrittskonzert in der Bundesstadt mit dem Beethoven Orchester und den Bläck Fööss geben. Beginn ist um 19.30 Uhr, das Konzert ist seit Monaten ausverkauft.

Aber auch der Eröffnungstag, 8. September, bietet eine Menge Besonderheiten. Um 13.30 Uhr startet zum siebten Mal der fast einen Kilometer lange „Historische Festumzug“: 900 Teilnehmer, 45 Oldtimer-Zugmaschinen und 84 Zuggruppen ziehen von der Holtorfer Straße aus über das Kirmesgelände bis zum Bayernzelt. Dort zaubert dann ab 15 Uhr Querbeat auf der Bühne. Nach dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Ashok Sridharan spielen ab 16.30 Uhr die Kölschrocker der Gruppe Brings.

Borchert und Polizei-Einsatzleiter Gerd Mainzer gaben am Dienstag noch mal einige Tipps und richteten Appelle an die Besucher:

Große Taschen und Rucksäcke sollen aus Sicherheitsgründen zu Hause bleiben. Wer sich nicht daran hält, muss mit Kontrollen rechnen.

Auch das Auto sollte möglichst in der Garage bleiben. Die Gäste werden gebeten, mit Bussen und Bahnen anzureisen.

Auffällige Personen oder verdächtige Situationen sollen der Polizei oder dem Ordnungsamt gemeldet werden. Streithähne müssen mit einem Betretungsverbot rechnen. „Wer schlägt, der fliegt“, so Mainzer.

In Sachen Sicherheit konnte der Polizeichef mitteilen: „Es liegen keine Erkenntnisse für eine akute Gefährdung vor, aber die Sicherheitslage ist natürlich angespannt.“ Mehr als 100 Polizisten werden täglich eingesetzt. Hinzu kommen die Mitarbeiter des Ordnungsamts und mehrere Sicherheitsdienste. Schwere Betonblöcke werden am Donnerstag im Außenbereich der Kirmes an strategisch wichtigen Stellen platziert. „Diese Hindernisse sollen es unterbinden, dass Autos mit hoher Geschwindigkeit auf das Marktgelände fahren können“, erklärte Mainzer. Mit Schnellfeuerwaffen und schusssicheren Westen ausgestattete Polizisten werden zudem die Eingänge zum Kirmesgelände absichern.

Als besondere Ehre wertet die Stadt Bonn den Besuch von Kölns Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki, der am Sonntag, 10. September, ab 10 Uhr gemeinsam mit der Ortsgeistlichkeit und mit dem Schaustellerpater die Festmesse im Bayernzelt zelebrieren wird. Ab 18 Uhr gibt es eine weitere Premiere: Der Stadtbezirk Beuel und der Freundeskreis Pützchens Markt laden ins Bayernzelt zum Rheinischen Abend ein. Bei freiem Eintritt spielen Cat Ballou, Klüngelköpp, Schäng und die Bönnschen Pänz.