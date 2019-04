Demonstration in Bonn

Für Samstag ist eine Demonstration von Beuel in die Bonner Innenstadt angekündigt. Das Foto zeigt den Ostermarsch von 2017.

Bonn. Für Samstag ist eine Demonstration von Beuel in die Bonner Innenstadt angekündigt. Währenddessen kann es zu Beeinträchtigungen kommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.04.2019

Mehrere hundert Personen wollen am kommenden Samstag in Bonn-Beuel und der Bonner Innenstadt "für ein friedliches, atomwaffenfreies und solidarisches Europa" demonstrieren. Laut der Polizei beginnt der Ostermarsch um 14 Uhr am Beueler Rheinufer unterhalb der Kennedybrücke.

Von dort aus gehen die Teilnehmer über die Rheinau- und Combahnstraße, die Neuallee und den Gehweg der Kennedybrücke zur Berliner Freiheit. Die weitere Marschroute führt über die Bonngasse, den Marktplatz, die Remigiusstraße, den Münsterplatz, die Vivatsgasse bis zum Friedensplatz. Dort endet die Versammlung gegen 17 Uhr.

Die Polizei geht von einem störungsfreien Verlauf aus, es kann zu kurzfristigen Beeinträchtigungen kommen.