Oberkasseler Heimatgeschichte

Oberkassel. Der 25. Band der Schriftenreihe des Heimatvereins Oberkassel erscheint Anfang Juli. Auf 60 Seiten dokumentiert Sebastian Freistedt , wie der Ort zu seinem Wappen kam.

Von Von Anke Vehmeier, 31.05.2017

Wer hat es sich ausgedacht? Wer hat es gezeichnet? Unterschiedliche Geschichten über die Entstehung des Oberkasseler Wappens kursieren im Ort. Jetzt bringt ein neues Buch Licht in die Historie und präsentiert zugleich bisher unbekannte Details.

Im 25. Band der Schriftenreihe des Heimatvereins Oberkassel widmet sich Autor Sebastian Freistedt dem Wappen seines Heimatortes. „Die Idee zum Buch hatte ich bei der Kirmes, als ich die Fahnen intensiv betrachtet habe und mich fragte, was Turm und die beiden Wappen rechts und links davon zu bedeuten haben“, sagt der Vorsitzende des Heimatvereins.

Seine Neugier war geweckt und nun ging es an die Recherche. „Zunächst fand ich kleinere Beschreibungen und dann wurde das Material immer umfangreicher. Ich habe auch einige Stunden im Stadtarchiv Königswinter verbracht. Dort habe ich Akten studiert und jede Menge fotografiert. Zu Hause ging es dann an die Auswertung“, so Freistedt.

Entwurf und Abwandlungen

Im Ort selbst machte er sich auf die Suche nach dem ursprünglichen Wappen und wurde zum Beispiel auf der Rückseite des Kinkel-Denkmals an der Königswinterer Straße gegenüber des Lippischen Palais fündig. „Es ist eines der ältesten Wappen und zeigt, dass der Turm von Anfang an darauf abgebildet war. Bei der Darstellung hat sich im Laufe der Zeit aber einiges geändert“, so Freistedt. Das Wappen sei auch längere Zeit in Vergessenheit geraten und mit der Renaissance der Fahnen wieder im Ortsbild sichtbar geworden.

„Es war schon ein längerer Rechercheweg“, sagt der Vorsitzende des Heimatvereins. Der Aufwand hat sich gelohnt. Freistedt hat einen sehr detaillierten und reich bebilderten Band vorgelegt. Ausführlich widmet er sich der Entstehungsgeschichte. Dabei wird umfangreich und Fakten getreu dargestellt, was sich die Urväter des Wappens beim Entwurf gedacht haben, wie es zur heutigen Form kam und welche Wappen davon abgewandelt wurden.

Sprachforscher kommt zu Wort

Außerdem lüftet Freistedt das Geheimnis, wer die Schöpfer des Wappens waren. „Die ursprünglichen Erfinder haben mich sehr überrascht und waren mir als solche vollkommen neu. Ich dachte, die Informationen seien längst verloren“, berichtet der Autor.

Der Band 25 der Schriftenreihe hat rund 60 Seiten und erscheint in dem gewohnten grünen Format. Das Buch enthält zudem den Gastbeitrag eines Sprachforschers und im Text über die Heraldik erklärt Freistedt, wie Wappen funktionieren.

Wie in den vergangenen Jahren wird das Buch vergünstigt gegen Vorbestellung und entsprechende Vorauszahlung (Subskription) vertrieben. Das Buch kostet in Subskription zehn Euro, im späteren Verkauf 14 Euro. Wer Interesse an dem Buch hat, kann es auf der Homepage des Heimatvereins Oberkassel unter www.heimatverein-oberkassel.de oder per E-Mail an info@heimatverein-oberkassel.de bis zum 15. Juni vorbestellen und den entsprechenden Betrag mit einem Vermerk an den Verein überweisen.

Das Buch wird am 6. Juli um 19 Uhr im Alten Rathaus, Königswinterer Straße 720, in einem kurzen Vortrag vorgestellt. Anschließend können die vorbestellten Bücher mitgenommen werden. Alternativ wird das Buch auch per Post (gegen 2,50 Euro Aufpreis) versendet.