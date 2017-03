Skaten in Ramersdorf

Ramersdorf. Ein solcher Aufbau soll die ehemalige Jugendverkehrsschule ersetzen. Zuschüsse aus der Sportförderung hierfür sind wahrscheinlich.

Bonn bekommt wohl einen neuen Skaterpark – und zwar in Beuel auf dem Gelände der ehemaligen, 2015 aufgegebenen Jugendverkehrsschule in der Rheinaue. Das teilt die Verwaltung für die Sitzung des Sportausschusses an diesem Dienstag mit.

Man habe sich nach Gesprächen mit „SubCulture“ geeinigt, dass der Standort ideal sei. Der Verein habe bereits mit der Initiative Beton für Bonn Geld für das Projekt gesammelt. Da „SubCulture“ Mitglied im Stadtsportbund ist, seien auch Zuschüsse aus der städtischen Sportförderung zu erwarten.

Nach Angaben der Verwaltung passt fast alles: ein Gebäude, Toiletten, ein Zaun, eine gute Verkehrsanbindung (auch an Bus und Bahn) und Parkplätze seien vorhanden. Es seien nur noch denkmal-, bau- und landschaftsrechtliche Belange im Detail abzustimmen. Die SPD ist bereits Feuer und Flamme und will den Skaterpark unterstützen. Letztlich muss die Politik grünes Licht geben.