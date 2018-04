Soft Opening

BEUEL. Der neue Skatepark am Landgrabenweg öffnet an diesem Samstag erstmals seine Türen. Der Betreiber Subculture stellt sein Skate Café vor.

Von Jutta Specht, 06.04.2018

Der neue Skatepark am Landgrabenweg in der ehemaligen Jugendverkehrsschule am Landgrabenweg 150 öffnet am kommenden Samstag, 7. April, erstmals seine Türen. Der Betreiber, der Verein Subculture, stellt von 12 bis 20 Uhr sein Skate Café vor. Durch die Partner Cafe-Roller und Granatella Eis werden den Gästen Kaffee, Eis und Drinks serviert. Das Café Fuchsbau steuert kleine Leckereien bei.

Im November hatte der Stadtrat der Umnutzung der Jugendverkehrsschule in der Rheinaue zugestimmt. Der Skatepark soll öffentlich, kostenlos und ohne Vereinsmitgliedschaft zugänglich sein. Allerdings müssen Helm und Schutzausrüstung getragen werden. Der Verein wird auf dem Gelände Kurse und Workshops anbieten. Bereits seit 2008 hat die Stadt nach einem Standort gesucht.