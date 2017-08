Drei Verletzte bei Gartenparty

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Bonn-Vilich. Sie schossen mehrere Minuten auf die Gäste und verschwanden dann spurlos: Unbekannte Täter nahmen am Dienstag eine Gartenparty in Vilich ins Visier – mutmaßlich mit sogenannten "Zwillen". Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.08.2017

Die Unbekannten schlugen gegen Mitternacht zu. Ein Partyteilnehmer rief die Polizei und meldete, dass auf die Gesellschaft womöglich mit einem Luftgewehr geschossen wurde und es eine leicht verletzte Person gäbe.

Nach ihrem Eintreffen fanden die Einsatzkräfte jedoch sogar drei verletzte Personen vor, die durch kleinere Geschosse leicht verletzt worden waren. Eine Person wurde in der Nähe des Auges verletzt, so dass die Polizei wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Die Beamten entdeckten weitere Treffer im Bereich der Rolladen des Hauses, in dessen Garten die Feier stattfand. Sie stellten die aufgefundenen Geschosse daraufhin sicher.

Die Polizei geht davon aus, dass die Partygesellschaft über einen Zeitraum von mehreren Minuten immer wieder mit kleineren Kugeln beschossen wurde. Polizeisprecher Scholten teilte auf Anfrage mit, dass es sich bei dem Tatwerkzeug um Steinschleudern, auch "Zwillen" genannt, gehandelt haben könnte. Dieser Verdacht kann jedoch nach jetzigem Stand der Ermittlungen nicht sicher bestätigt werden.

Aus den ersten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen ergaben sich bislang noch keinerlei Anhaltspunkte auf den oder die Täter, beziehungsweise auf deren Schussposition. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet dringend um Hinweise.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228-150 oder per Mail an KK35.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.