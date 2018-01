HOLZLAR. Die rund 700 Mitarbeiter von Kautex Textron dürfen sich ab sofort über eine neue Kantine freuen. Am Mittwoch wurde nach nur anderthalbjähriger Bauzeit ein neues Bürogebäude an die Belegschaft übergeben.

Von Leif Kubik, 18.01.2018

Auf einer Gesamtfläche von 4000 Quadratmetern sind insgesamt 2500 Quadratmeter Bürofläche entstanden; die Kantine ist 560 Quadratmeter groß und bietet Sitzplätze für bis zu 500 Mitarbeiter. „Jetzt haben wir endlich auch wieder einen geeigneten Raum für die Karnevalsfeier“, beeilte sich Geschäftsführer Jörg Rautenstrauch den Rheinländer in sich herauszukehren. Aber nicht nur dafür, sondern auch für Betriebsversammlungen und viele weitere Veranstaltungen biete sich der große Raum im Erdgeschoss des Gebäudes an, ergänzte der Betriebsratsvorsitzende Christian Peplinski.

Sales, Sales Administration, Design Engineering und Program Management lauten neudeutsch die Namen der Abteilungen die in den Neubau ziehen. Das alte in den 60er-Jahren errichtete Hauptgebäude auf der anderen Straßenseite soll direkt im Anschluss an den Umzug renoviert werden. Weniger als 24 Monate seien von der Einreichung des Bauantrages bis zur Fertigstellung des neuen Bürogebäudes vergangen, hob Rautenstrauch lobend hervor. Als dann auch noch Architekt Thomas Mertgen betonte, dass die Zusammenarbeit mit der Verwaltung problemlos funktioniert habe, konnte Oberbürgermeister Ashok Sridharan seine Freude kaum verbergen.

In Siegburg gründete Reinold Hagen 1935 die Galvanischen Werkstätten, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs als „Kautex-Werke“ in Holzlar ein neues Zuhause fanden. Als Pionier in der Extrusionsblasformtechnologie entwickelte sich das Unternehmen schnell zu einem der Marktführer in Europa. Die kunststoffverarbeitende Sparte wurde 1989 an die Klöckner Werke verkauft und 1996 in den amerikanischen Multi-Industriekonzern Textron eingegliedert. Im Jahr 2016 gehörte Kautex Textron mit einem Umsatz von mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar zu den 100 umsatzstärksten Automobilzulieferern weltweit.