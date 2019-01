Festival in Bonn

Beuel. Die Veranstalter des Green Juice Festivals haben jetzt vier weitere Bands für das Open-Air-Konzert 2019 bekanntgegeben: Die Bands Royal Republic, Rogers, Bloodyhype und Roskapankki ergänzen das Line-up.

Das Green Juice Festival legt noch mal einen drauf: Vier weitere Bands haben die Organisatoren knapp sieben Monate vor dem Festivaltermin am Donnerstag bekannt gegeben. Royal Republic (Indie-Rock), Rogers (Punkrock), Bloodyhype (Indie/Dance) und Roskapankki (Ska-Punk) werden bei dem vom 16. auf den 17. August stattfindenden Festival auftreten. Bereits seit Dezember sind die vier ersten Acts des Festivals bekannt (der GA berichtete): Ok Kid (Indie-Pop), Sondaschule (Ska-Punk), Swiss & Die Andern (Punkrock/Rap) und Giant Rooks (Indie-Pop).

Eine besondere Überraschung ist dabei die Bestätigung der schwedischen Indie-Rock-Formation Royal Republic als Headliner des Festival-Samstags: Sie sollte bereits 2017 als Hauptact spielen – ihr Auftritt fiel damals jedoch buchstäblich ins Wasser und musste verlegt werden. „Wir freuen uns, dass wir das noch mal auf der großen Bühne nachholen können“, sagte Festival-Geschäftsführer Julian Reininger dem GA. Und für Fans der Band lohnt sich das gleich doppelt: Royal Republic werden ihr neues Album im Gepäck haben, für dessen Aufnahme sie viele andere Auftritte ihrer Deutschland-Tour in den Dezember 2019 verschieben mussten.

Das Hauptbühnen-Programm wird in den kommenden Wochen durch die Veröffentlichung von vier weiteren Bands komplettiert. Bis zum Festivaltermin folgen außerdem noch die Bekanntgabe des Programms der Nebenbühne, auf der lokale DJs auflegen, und des Programms des Green Juice Warm-ups, das in der Woche vor dem eigentlichen Festival lokale und regionale Newcomer präsentiert.

Tickets für das Green Juice Festival können übers Internet im festivaleigenen Onlineshop unter shop.forisk-entertainment.de, bei allen GA-Geschäftsstellen, bei ga-bonn.de/tickets und ganz klassisch bei allen Eventim-, Bonnticket- und Kölnticket-VVK-Stellen vor Ort erworben werden. Wochenendtickets für beide Festivaltage kosten 34,90 Euro. Kombitickets, die auch den vom 15. bis 18. August geöffneten Campingplatz für Festivalbesucher einschließen, gibt es für 59,90 Euro. Tagestickets für Freitag oder Samstag sind schon für 24,90 Euro zu haben (alle Preise zuzüglich VVK-Gebühren). Schon seit Beginn stellt das Veranstalterteam von Forisk Entertainment das Green Juice Festival in Eigenregie auf die Beine.

Was als kleines Konzert befreundeter Bands begann, ist mittlerweile zum Geheimtipp geworden, der bis zu 7500 Besucher aus ganz Deutschland anlocken kann. Tatkräftige Unterstützung bieten zahlreiche Sponsoren, die Stadt Bonn, die Nachbarschaft in Neu-Vilich und die 200-köpfige Crew freiwilliger Helfer. Und noch immer findet das Festival an seinem angestammten Platz in einem kleinen Park inmitten eines Wohngebiets nahe der Maria-Montessori-Allee statt – mit einer familiären Atmosphäre, die mittlerweile zum Alleinstellungsmerkmal für ein Festival dieser Größe und Bekanntheit geworden ist.