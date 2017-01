Gelände der Landwirtschaftskammer in Bonn

Die Verwaltung will für 930.000 Euro eine sieben Hektar große Teilfläche von der Landwirtschaftskammer NRW kaufen und dieses Areal gemeinsam mit der benachbarten, fast vier Hektar großen städtischen Friedhofsreservefläche zu einem potenziellen Neubaugebiet zusammenfassen und an einen Investor verkaufen. Sobald die Landwirtschaftskammer NRW einen Käufer für ihr Verwaltungsgebäude gefunden hat, will die Stadt Bonn mit dem neuen Investor einen städtebaulichen Vertrag abschließen, in dem der für ein neues Wohngebiet erforderliche Ausbau der Infrastruktur (Schule, Kindergarten) geklärt und vereinbart werden soll.

Bernhard Rüb, Pressesprecher der Landwirtschaftskammer NRW, bestätigte die Verhandlungen zwischen der Stadt Bonn und seinem Arbeitgeber: „Die Gespräche dauern an, es ist aber noch nichts entschieden.“ Zu den Verhandlungen mit Kaufinteressenten für das Verwaltungsgebäude sagte Rüb: „Es gibt mehrere Investoren. Aber ein Kaufvertrag wird erst abgeschlossen, wenn wir wissen, was die Stadt Bonn auf dem Areal vorhat“, so Rüb. Der Umzug der restlichen 120 von ehemals 260 Mitarbeitern in den neuen Verwaltungssitz in Köln-Auweiler werde bis Ende Januar 2017 erfolgen.