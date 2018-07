Markt an der Rathausstraße

Beuel. Die Beueler haben ab Oktober eine Einkaufsmöglichkeit weniger: Die Netto-Filiale in der Rathausstraße schließt Ende September ihre Türen.

Von Anke Vehmeier, 18.07.2018

Am 30. September ist Schluss für die Netto-Filiale in der Rathausstraße in Beuel. Dann wird das Geschäft geschlossen. "Da die Netto-Filiale nicht mehr unserem modernen Netto-Konzept hinsichtlich Lage, Erreichbarkeit, Größe und Gestaltung entspricht, wird die Filiale geschlossen", erklärt Christina Stylianou.

"Wir werden die betroffenen Mitarbeiter weiter in den umliegenden Filialen beschäftigen", sagt die Leiterin Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Diskount.