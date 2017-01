30.01.2017 BEUEL. Hoher Besuch an der Nepomuk-Statue: Prinz, Bonna und Wäscherprinzessin bekommen die Auszeichnung "Beueler Seele".

„Ich fühle mich wie Sissi“, strahlte Patty I. Kein Wunder, denn es herrschte Kaiserinnenwetter, als die Bonna und Tochter von Schiffer-Vereins-Präsident Reiner Burgunder am Samstag mit ihrem Prinzen die vielen Besucher beim traditionellen Empfang des Vereins an der Nepomuk-Statue auf dem Hochwasserdamm in Verlängerung der Johannesstraße begrüßte.

Punkt 10.15 Uhr waren Patty und ihr Prinz Mirko I. mitsamt der kompletten Equipe aus Prinzenführer, Paginnen, Adjutanten, Standartenträgern und Wachen an der kleinen Statue eingetroffen. Die Tochter des Käpt’ns ist selbst Mitglied im Vorstand des Schiffer-Vereins und hatte sich ausbedungen, dem Heiligen frei nach ihrem Motto „Bonn met Hätz“ während ihrer Regentschaft eine Aufwartung zu machen.

Der Besuch der beiden höchsten Bonner Tollitäten bei Nepomuk war eine Premiere, und der Stolz auf seine Tochter war dem Käpt'n deutlich anzusehen. Die Bemerkung, dass er wohl um einige Zentimeter gewachsen sei, kommentierte Burgunder aber gewohnt trocken: „Schon – aber nicht in die Höhe“, erwiderte er lachend und fasste sich an den kaum zu übersehenden Bauch.

Siebtes Treffen von Wäscherprinzessin und Heiliger Nepomuk

Nicht zum ersten, sondern bereits zum siebten Mal traf die Wäscherprinzessin auf den Heiligen Nepomuk: Erst am Vorabend proklamiert, feierte die frisch gekürte Luisa I. (Braun) mit den Besuchern weiter, nachdem das Prinzenpaar samt Equipe zu weiteren Verpflichtungen aufgebrochen war.

Zusammen mit ihren beiden Wäscherinnen Jacqueline Schillo und Romina Markmann, Obermöhn Ina Harder und ihren Bütz-Offizieren Josef Schwaneberg und Dieter Müller sowie dem Alten Beueler Damenkomitee erwies sie dem Schutzpatron der Schiffer die Ehre.

Mit von der Partie waren auch die designierte Kinder-Wäscherprinzessin Pauline I. und Kinderwäscherin Mirja, die am 21. Februar im Katholischen Kindergarten Sankt Pius gekürt werden.

Der Schiffer-Verein Beuel ist der älteste und mitgliedsstärkste Traditionsverein des Stadtteils; unter seinen Fittichen hatte sich im vergangenen Jahr mit den „Lustigen Schifferinnen“ das 19. Beueler Damenkomitee gegründet. Freuen konnten sich alle Tollitäten übrigens neben dem perfekten Wetter und der guten Stimmung über die „Beueler Seele“ – den Verdienstorden des Vereins.

Diese Auszeichnung gab es für Patty, Mirko und Luisa in der normalen Ausführung und für Pauline in der „Seelchen-Version“: „Für unsere Kinder-Wäscherprinzessin haben wir extra eine Mini-Version in halber Größe anfertigen lassen“, so Burgunder. (Leif Kubik)