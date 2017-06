Löscharbeiten dauern an

Küdinghoven. Am späten Freitagabend meldete ein Bewohner einen Dachstuhlbrand in seinem Haus in Küdinghoven, Bonn-Beuel. Das kuriose: Bereits am Nachmittag brannte an derselben Adresse bereits ein Geräteschuppen aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.06.2017

Als die Feuerwehr zu dem Brand in der Hangstraße 29 im Beueler Ortsteil Küdinghoven eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Dach des Wohnhauses. 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Beuel, Oberkassel, Geißlar, sowie der Bonner Feuerwachen eins und zwei versuchen zur Stunde noch, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Nach Angaben der Einsatzleiter gestalten sich die Löscharbeiten schwierig, da sich in dem verwinkelten Gebäude zahlreiche Glutnester gebildet hätten. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich der Einsatz noch bis in die frühen Morgenstunden hinziehen wird. Der Bewohner des Hauses hatte den Brand gegen 21.30 Uhr gemeldet.

Zudem steht ein großes Fragezeichen im Raum: In der Hangstraße 29 wurde am Freitagnachmittag bereits ein Feuer gemeldet und gelöscht. Gegen 16.30 Uhr brannte in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses ein Geräteschuppen.

Nach ersten Informationen des GA-Reporters vor Ort können aber noch keine Aussagen zur Ursache der Brände getätigt werden. Fest steht allerdings, dass es sich um zwei unterschiedliche Brände handelt.

Weitere Berichterstattung folgt