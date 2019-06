BEUEL. Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Freitagmorgen am Landgrabenweg in Bonn-Beuel erlitten. Beim Abbiegen auf einen Parkplatz war er mit einem Auto kollidiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.06.2019

Ein Motorradfahrer hat am Freitagmorgen bei einem Unfall am Beueler Landgrabenweg in Fahrtrichtung Beuel-Zentrum schwere Verletzungen erlitten. Wie Polizeisprecher Robert Scholten auf GA-Anfrage mitteilte, ist der Fahrer in Höhe eines Gartencenters mit einem Auto kollidiert.

Der Motorradfahrer kam aus Richtung Oberkassel und wollte auf einen Parkplatz abbiegen. Beim Abbiegeversuch kollidierte er dann mit einem ihm entgegenkommenden Pkw. Der Motorradfahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sperrte den Bereich um den Unfall bis etwa 11.40 Uhr ab.

