Zusammenstoß mit Auto

BONN. Bei einem Verkehrsunfall auf der Königswinterer Straße in Bonn-Beuel ist am Dienstagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er hatte offenbar versucht, ein links abbiegendes Auto zu überholen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.08.2018

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr bei einem Unfall auf der Königswinterer Straße in Beuel schwer verletzt worden. Der Mann musste mit einem Rettungswagen in die Uniklinik gebracht werden. Wie die Einsatzleiterin dem GA vor Ort berichtete, hatte sich der Unfall im Kreuzungsbereich Küdinghovener Straße/Dornenkreuzstraße ereignet. Eine Autofahrerin, die aus Richtung Oberkassel kommend in Richtung Beuel unterwegs war, wollte dort links abbiegen. Der hinter ihr fahrende Motorradfahrer beabsichtigte wohl, sie zu überholen. Auf der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.