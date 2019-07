Unfall auf dem Rhein

Bonn. Ein Motorboot ist am Donnerstag an der Kennedybrücke in Beuel mit dem dort vor Anker liegenden Chinaschiff kollidiert. Der Motor des Bootes war kurzzeitig ausgefallen.

Von Sebastian Fink, 05.07.2019

Das in Bonn-Beuel in Höhe der Kennedybrücke fest an einem Anker liegende Chinaschiff ist am Donnerstag von einem auf dem Rhein treibenden Motorboot getroffen und beschädigt worden. Wie die Wasserschutzpolizei am Freitag mitteilte, war bei dem Boot gegen 11.30 Uhr der Motor aus bislang ungeklärter Ursache ausgefallen. In dessen Folge stieß das Boot mit dem schwimmenden Restaurantschiff zusammen.

Am Motorboot selbst entstand dabei kein Schaden, am Chinaschiff entstanden Lackschäden. Die Feuerwehr befreite das Motorboot, sodass die Besatzung im Anschluss und nach Neustart des Motors die Fahrt fortsetzen konnte.